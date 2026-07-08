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Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 8 tháng 7: Cọc vé trúng đài Cần Thơ lộ diện sớm

Dương Lan - Cao An Biên
Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 7, một đại lý vé số ở Tây Ninh thông báo đã bán cọc vé trúng số đài Cần Thơ. Dãy số trúng số đài Đồng Nai, Sóc Trăng cũng có trùng hợp bất ngờ.

Đại lý vé số Đại Phong ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đã bán cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Cụ thể, 160 tờ với dãy số cuối 179 thuộc đài Cần Thơ mở thưởng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 7 trúng giải bảy. 

Xổ số miền Nam ngày 8 tháng 7: Cọc vé trúng đài Cần Thơ lộ diện sớm - Ảnh 1.

Cọc vé trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 7

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 160 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý, chúng tôi đã thông báo để khách biết đến và đổi thưởng. Đại lý cũng chờ những khách có vé trúng giải cao hơn liên hệ lãnh tiền", đại lý vé số Đại Phong cho hay. 

Bên cạnh đó, người chơi xổ số cũng chú ý tới dãy số trúng giải tám đài Đồng Nai và Sóc Trăng khi có 2 số cuối đều là 48, cho rằng đây là trùng hợp thú vị. Ngoài ra, dãy số trúng độc đắc đài Đồng Nai 061248 trúng 2 giải vì có 2 số cuối là 48, chủ nhân có niềm vui nhân đôi.

Xổ số ngày 8 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 061248, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 214463 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 708297.

Kết quả xổ số miền Nam thứ tư cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 7 chiều qua, người chơi xổ số không giấu được bất ngờ và phấn khích khi dãy số trúng độc đắc đài Bến Tre là 877777. Lập tức, nhiều người truy tìm chủ nhân của những tờ vé siêu đẹp này.

Một người chơi xổ số cũng chia sẻ hình ảnh những tờ vé trúng giải an ủi xổ số Bến Tre ngày 7 tháng 7 với dãy số siêu đẹp 777777 đã mua. Ngay lập tức, hình ảnh những tờ vé số may mắn được dân mạng chia sẻ ào ạt. Nhiều người bày tỏ sự hào hứng vì hôm nay là ngày 7 tháng 7, dãy số "liên hoàn 7" lại trúng độc đắc xổ số miền Nam, cho rằng đây là điều hiếm gặp.


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Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 7, dân mạng lập tức truy tìm những tờ vé số dãy 877777 trúng độc đắc đài Bến Tre. Những tờ vé số đẹp 777777 trúng giải an ủi cũng lộ diện.

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