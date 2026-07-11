Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 7: Chi 8 triệu mua vé, trúng đài Hậu Giang

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 7, đại lý vé số Thần Tài ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo bán trúng 16 vé giải khuyến khích đài Hậu Giang cho khách mua 800 tờ vé số, tương ứng 8 triệu đồng.

Đại lý vé số Thần Tài đã đổi thưởng cho nhiều khách trúng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 7 ẢNH: NVCC

Cụ thể, 16 tờ vé trên có dãy số may mắn là 853669 trúng giải khuyến khích xổ số Hậu Giang ngày 11 tháng 7. Đại lý cho biết đã đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản. Ngay sau đó, đại lý thông báo lên mạng xã hội để chúc mừng người may mắn.

Xổ số ngày 11 tháng 7 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 333464, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 016397, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 087990 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 883669.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã bán cọc vé gồm 160 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 7. Theo đó, 160 tờ có dãy số cuối 040442 thuộc xổ số Bình Dương trúng giải sáu.

"Chủ nhân của 160 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam, người này đã liên hệ đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Thành Đạt chia sẻ.