Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 7: Chi 8 triệu mua vé, trúng đài Hậu Giang

Cao An Biên - Dương Lan
Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 7, người chi 8 triệu đồng mua 800 tờ vé số trúng số đài Hậu Giang.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 7, đại lý vé số Thần Tài ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo bán trúng 16 vé giải khuyến khích đài Hậu Giang cho khách mua 800 tờ vé số, tương ứng 8 triệu đồng.

Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 7: Chi 8 triệu mua vé, trúng đài Hậu Giang - Ảnh 1.
Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 7: Chi 8 triệu mua vé, trúng đài Hậu Giang - Ảnh 2.

Đại lý vé số Thần Tài đã đổi thưởng cho nhiều khách trúng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 7 

ẢNH: NVCC

Cụ thể, 16 tờ vé trên có dãy số may mắn là 853669 trúng giải khuyến khích xổ số Hậu Giang ngày 11 tháng 7. Đại lý cho biết đã đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản. Ngay sau đó, đại lý thông báo lên mạng xã hội để chúc mừng người may mắn.

Xổ số ngày 11 tháng 7 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 333464, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 016397, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 087990 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 883669.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã bán cọc vé gồm 160 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 7. Theo đó, 160 tờ có dãy số cuối 040442 thuộc xổ số Bình Dương trúng giải sáu.

"Chủ nhân của 160 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam, người này đã liên hệ đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Thành Đạt chia sẻ.

Tin liên quan

TP.HCM: Mua vé số chia cho đồng nghiệp, tất cả trúng độc đắc xổ số miền Nam

TP.HCM: Mua vé số chia cho đồng nghiệp, tất cả trúng độc đắc xổ số miền Nam

Một người phụ nữ ở TP.HCM mua vé số, tặng đồng nghiệp mỗi người 1 tờ. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam, tất cả các vé đều trúng độc đắc. Một đại lý cấp 1 đã đổi thưởng 6 tờ vé trị giá 12 tỉ đồng.

Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 7: Người trúng cọc vé đài Bình Dương nhận thưởng sớm

10 tờ vé số may mắn giúp 2 người TP.HCM trúng 4,4 tỉ xổ số miền Nam

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 11 tháng 7 xổ số ngày 11 tháng 7 xổ số miền nam 11 tháng 7 xổ số hậu giang ngày 11 tháng 7 xổ số tp.hcm ngày 11 tháng 7 xổ số long an ngày 11 tháng 7 xổ số bình phước ngày 11 tháng 7 xổ số miền Nam ngày 10 tháng 7 trúng số độc đắc

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận