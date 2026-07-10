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Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 7: Người trúng cọc vé đài Bình Dương nhận thưởng sớm

Dương Lan - Cao An Biên
Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 7, một đại lý vé số ở TP.HCM thông báo đã bán cọc vé trúng đài Bình Dương. Nhiều người cũng phát hiện một dãy số thuộc đài Vĩnh Long trúng 2 giải.

Đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã bán cọc vé gồm 160 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 7. Theo đó, 160 tờ có dãy số cuối 040442 thuộc xổ số Bình Dương trúng giải sáu. 

Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 7: Người trúng cọc vé đài Bình Dương nhận thưởngsớm - Ảnh 1.

Cọc vé trúng đài Bình Dương theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 7

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 160 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, người này đã liên hệ đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Thành Đạt chia sẻ. 

Xổ số ngày 10 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 073565, đài Bình dương với dãy số trúng độc đắc là 663795 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 325002.

Nhiều người chơi xổ số cũng phát hiện những tờ có dãy số cuối 32095 thuộc xổ số Vĩnh Long trúng giải tư bất ngờ trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 95. Giải tư mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng, giải tám mỗi tờ trúng 100.000 đồng. 

Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 7 chiều qua, người chơi xổ số không giấu được hào hứng khi 1 dãy số trúng tới 2 đài. Cụ thể, đó là dãy số 47742 trúng giải ba đài Bình Thuận, đồng thời cũng trúng giải tư đài An Giang. Nhiều người chia sẻ kết quả xổ số hôm nay, xem đó là dãy số may mắn.

Trong khi đó, đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cũng thông báo bán cọc vé 160 tờ trúng giải tư xổ số Tây Ninh ngày 9 tháng 7, khi những tờ vé có dãy số cuối may mắn là 17826. Đại lý đã chia sẻ tin vui lên mạng xã hội để khách trúng số hay tin đến đổi thưởng.


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