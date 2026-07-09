Xổ số miền Nam ngày 9 tháng 7: Dãy 47742 trúng 2 đài Bình Thuận, An Giang

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 7, người chơi xổ số không giấu được hào hứng khi 1 dãy số trúng tới 2 đài. Cụ thể, đó là dãy số 47742 trúng giải ba đài Bình Thuận, đồng thời cũng trúng giải tư đài An Giang. Nhiều người chia sẻ kết quả xổ số hôm nay, xem đó là dãy số may mắn.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 9 tháng 7 đài Bình Thuận lộ diện sớm chiều nay ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cũng thông báo bán cọc vé 160 tờ trúng giải tư xổ số Tây Ninh ngày 9 tháng 7, khi những tờ vé có dãy số cuối may mắn là 17826. Ngay sau đó, đại lý đã chia sẻ tin vui lên mạng xã hội để khách trúng số hay tin đến đổi thưởng.

Xổ số ngày 9 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 306050, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 622936 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 763530.

Kết quả xổ số miền Nam thứ năm cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số Đại Phong ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đã bán cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Cụ thể, 160 tờ với dãy số cuối 179 thuộc đài Cần Thơ mở thưởng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 7 trúng giải bảy.

"Chủ nhân của 160 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý, chúng tôi đã thông báo để khách biết đến và đổi thưởng. Đại lý cũng chờ những khách có vé trúng giải cao hơn liên hệ lãnh tiền", đại lý vé số Đại Phong cho hay.