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Đời sống Cộng đồng

Dãy số giúp gần 20 người miền Tây cùng trúng 1,5 tỉ đồng xổ số miền Nam

Cao An Biên - Dương Lan
Gần 20 người mang những tờ vé số có cùng dãy số đến đổi thưởng tại một đại lý ở miền Tây, nhận tổng cộng 1,5 tỉ đồng sau kỳ mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 7.

Đó là chia sẻ của chủ đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) sau khi đã đổi thưởng 30 tờ vé số may mắn trúng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 7, tổng trị giá của những tờ vé là 1,5 tỉ đồng.

Con số may mắn giúp gần 20 người miền Tây trúng 1,5 tỉ xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Đại lý vé số Chấn Nam đổi thưởng hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 7 đài Trà Vinh cho khách

ẢNH: NVCC

Đại lý tiết lộ những tờ vé này đều có dãy số cuối 25002, trúng xổ số Trà Vinh ngày 10 tháng 7. Trong khi đó, dãy độc đắc của đài này mở thưởng cùng ngày thuộc về những tờ vé số dãy 325002.

"Trong 30 vé trên, người trúng nhiều nhất là 4 tờ, những người còn lại, có người trúng 1 tờ, có người trúng 2 tờ. Số người trúng số đông nên tới đại lý liên tục, hầu hết đều nhận tiền qua hình thức chuyển khoản", đại lý tiết lộ sau khi chia sẻ thông tin lên mạng xã hội chúc mừng những người may mắn.

Đại lý vé số Nhã Linh ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 14 tờ có dãy số 898582 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 12 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"14 tờ vé số may mắn nằm trong cọc vé gồm 16 tờ trúng độc đắc do chính đại lý bán ra. Trong 14 tờ chúng tôi trực tiếp đổi thưởng, có 1 người trúng 1 tờ, 1 người trúng 3 tờ và người còn lại trúng 10 tờ.

Cả 3 người trúng số đều là khách quen, người mua 10 tờ trúng độc đắc cả 10 tờ, nhận thưởng bằng cả tiền mặt lẫn chuyển khoản. 2 người còn lại mua ngẫu nhiên nhiều tờ vé số có dãy khác nhau, trong đó có 4 vé trúng độc đắc", đại lý vé số Nhã Linh chia sẻ.

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