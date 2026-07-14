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Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam: 3 người phụ nữ cùng xóm trúng độc đắc, chia nhau 10 tỉ

Dương Lan - Cao An Biên
3 người phụ nữ ở cùng một xóm trúng độc đắc 5 tờ vé số, cùng nhau đến đại lý đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 7.

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 5 tờ có dãy số 913490 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 12 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

3 người phụ nữ cùng xóm trúng độc đắc xổ số miền Nam, chia nhau 10 tỉ - Ảnh 1.

5 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 7

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 5 tờ vé số may mắn là 3 người phụ nữ ở cùng xóm, mua từ người bán dạo gần nhà. Sau khi biết tin trúng độc đắc, họ cùng đến đại lý lãnh thường, 1 người trúng 1 vé, 2 người còn lại mỗi người trúng 2 vé. Cả xóm biết tin còn đến nhà chúc mừng, mọi người nhận tiền trúng số bằng tiền mặt", anh Phước Danh chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Như Ý 21 ở TP.HCM đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 333464 thuộc xổ số TP.HCM ngày 11 tháng 7 trúng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Ngọc Yến ở TP.HCM cũng đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc 2 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 7 cho khách.

Cụ thể, tờ vé số may mắn có dãy 061248, trúng xổ số Đồng Nai ngày 8 tháng 7. Đại lý tiết lộ khách đã tìm tới tận đại lý đổi thưởng ngay trong đêm, sau khi có kết quả xổ số vào giờ chiều.

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