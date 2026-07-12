Xổ số miền Nam: Một người ở Vĩnh Long trúng số 2 ngày liên tiếp

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho nhiều khách trúng số. Theo đó, 115 tờ có dãy số cuối 93146 thuộc đài Bạc Liêu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 7 trúng giải nhất trị giá 3,45 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Hàng loạt vé trúng số đài Bạc Liêu theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 7 ẢNH: NVCC

"Đại lý bán ra cọc vé gồm 160 tờ trúng số và trực tiếp đổi thưởng 115 tờ. Nhiều người ở Vĩnh Long cùng trúng số, người trúng nhiều nhất 32 tờ, người trúng ít nhất 2 tờ. Người trúng 32 tờ chia sẻ cách đó một ngày trúng giải tám đài Cà Mau theo kết quả xổ số ngày 6 tháng 7 với 2 số cuối là 46. Ngày 7.7 người này mua tiếp 32 tờ cũng có 2 số cuối là 46 của đài Bạc Liêu, không ngờ may mắn mỉm cười với giải lớn hơn", anh Phước Danh chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Nhân Kiều ở Tây Ninh đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 306050 thuộc xổ số Tây Ninh ngày 9 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM cũng đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 8 tháng 7, tổng trị giá 12 tỉ đồng cho nhiều khách là đồng nghiệp của nhau.

Cụ thể, những tờ vé may mắn này có dãy số là 061248 trúng xổ số Đồng Nai ngày 8 tháng 7. Đại lý cho biết tất cả khách trúng đều ở khu vực H.Hóc Môn cũ, làm nghề giáo viên.