Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Mua vé có dãy số lạ 877777, người phụ nữ trúng độc đắc 12 tỉ xổ số miền Nam

Dương Lan - Cao An Biên
Người phụ nữ trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Bến Tre với dãy số 877777 đã đến đại lý đổi thưởng và nhận tiền trúng số bằng tiền mặt.

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho khách có 6 vé trúng độc đắc. Theo đó, 6 tờ có dãy số 877777 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Người sở hữu dãy số trúng độc đắc 877777 xổ số miền Nam nhận tiền mặt - Ảnh 1.

Những tờ có dãy số 877777 thuộc xổ số miền Nam ngày 7 tháng 7 trúng độc đắc

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của những tờ vé số trúng độc đắc với dãy số đẹp là người phụ nữ 40 tuổi cũng ở Vĩnh Long. Chị ấy ở nhà có người bán dạo đến mời mua, thấy số lạ nên mua thử không ngờ trúng độc đắc. Người này nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận bằng tiền mặt để biết số tiền lớn nhiều như thế nào. Việc trúng độc đắc với dãy số cuối 77777 vào xổ số ngày 7 tháng 7 cũng là điều đặc biệt với khách cũng như với đại lý đổi thưởng", anh Phú Vinh chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) bán trúng và đổi thưởng cho 1 khách trúng 160 tờ vé số trị giá 2,4 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 7.

Cụ thể, những tờ vé trên có dãy số cuối may mắn là 46111 trúng giải nhì xổ số Bình Phước ngày 4 tháng 7. Mỗi tờ vé trị giá 15 triệu đồng nên người trúng thưởng nhận tổng số tiền 2,4 tỉ đồng.

Tin liên quan

Gặp chàng trai trúng số dãy 222222 xổ số miền Nam: Từng bất ngờ trúng vé 888888!

Gặp chàng trai trúng số dãy 222222 xổ số miền Nam: Từng bất ngờ trúng vé 888888!

Một chàng trai trẻ ở miền Tây đang gây sốt khi trúng số dãy siêu đẹp 222222 của xổ số miền Nam. Điều bất ngờ, cách đây chỉ vài tháng, anh từng trúng số khi sở hữu vé dãy 888888.

Chi 1,6 triệu mua vé số, một người ở TP.HCM trúng 2,4 tỉ xổ số miền Nam

Thấy hàng xóm trúng số, liền dò vé phát hiện trúng độc đắc xổ số miền Nam

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền nam ngày 9 tháng 7 xổ số miền nam 9 tháng 7 xổ số ngày 9 tháng 7 trúng độc đắc

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận