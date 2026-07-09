Mua vé có dãy số lạ 877777, người phụ nữ trúng độc đắc 12 tỉ xổ số miền Nam

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho khách có 6 vé trúng độc đắc. Theo đó, 6 tờ có dãy số 877777 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Những tờ có dãy số 877777 thuộc xổ số miền Nam ngày 7 tháng 7 trúng độc đắc ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của những tờ vé số trúng độc đắc với dãy số đẹp là người phụ nữ 40 tuổi cũng ở Vĩnh Long. Chị ấy ở nhà có người bán dạo đến mời mua, thấy số lạ nên mua thử không ngờ trúng độc đắc. Người này nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận bằng tiền mặt để biết số tiền lớn nhiều như thế nào. Việc trúng độc đắc với dãy số cuối 77777 vào xổ số ngày 7 tháng 7 cũng là điều đặc biệt với khách cũng như với đại lý đổi thưởng", anh Phú Vinh chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) bán trúng và đổi thưởng cho 1 khách trúng 160 tờ vé số trị giá 2,4 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 7.

Cụ thể, những tờ vé trên có dãy số cuối may mắn là 46111 trúng giải nhì xổ số Bình Phước ngày 4 tháng 7. Mỗi tờ vé trị giá 15 triệu đồng nên người trúng thưởng nhận tổng số tiền 2,4 tỉ đồng.