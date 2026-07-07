Thấy hàng xóm trúng số, liền dò vé phát hiện trúng độc đắc xổ số miền Nam

Anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM cho biết đã đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 185542 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 7 trúng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



2 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 7 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn này là người phụ nữ ở TP.HCM (Bình Dương cũ). Người này đi ăn sáng và mua ủng hộ người bán dạo. Sau khi có kết quả xổ số ngày 4 tháng 7, có người ở xóm trúng số nên lấy ra dò thử. Bà ấy đã liên hệ đại lý đổi thưởng, nhận tiền trúng số bằng tiền mặt, cho con cháu mỗi người một ít, số tiền còn lại dành dưỡng già", anh Lê Du chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Mới đây, anh Phan Tấn Giàu (23 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở xã Hội Cư, Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) đã trúng giải tám xổ số miền Nam ngày 3 tháng 7 đài Bình Dương.

Trường hợp trúng số này gây chú ý không phải nằm ở giá trị giải thưởng mà ở dãy số của tờ vé trúng thưởng mà anh Giàu sở hữu - dãy 222222. Chia sẻ với Thanh Niên, anh Giàu cho biết bản thân vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi trúng số dãy số đẹp, sau thời gian dài kiên trì.

Với người thích sưu tầm vé số đẹp, độc lạ như anh Giàu, dù vé số đó trúng giải nào cũng là may mắn hiếm gặp. Hồi tháng 3.2026 mới đây, anh chàng miền Tây cũng gây sốt khi sở hữu những tờ vé số có dãy 888888 trúng giải tư xổ số Vũng Tàu ngày 17 tháng 3, giải thưởng trị giá 3 triệu đồng.