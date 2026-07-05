Mua 50 tờ vé số ngẫu nhiên, trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam

Đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc cùng nhiều vé trúng an ủi cho khách. Theo đó, 5 tờ có dãy số 058812 thuộc đài Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Những tờ có các dãy số 558812, 758812, 958812 cũng thuộc đài này trúng an ủi trị giá 50 tờ/vé (chưa trừ thuế).



Những tờ vé trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 7 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 5 tờ vé số trúng độc đắc là người đàn ông ở TP.HCM. Anh ấy ghé đại lý, mua ngẫu nhiên 50 tờ vé số, mỗi dãy số 5 tờ. Sau khi có kết quả xổ số ngày 3 tháng 7 liền gọi điện cho đại lý hẹn đến ngân hàng đổi thưởng. Người này nhận 9 tỉ bằng tiền mặt, gửi vào ngân hàng cho yên tâm và dự định sẽ sửa nhà, giúp đỡ trẻ em khó khăn, số tiền còn lại gửi tiết kiệm. Những tờ vé số trúng an ủi được đại lý chuyển khoản cho khách trúng số, người trúng nhiều nhất là 16 tờ", đại lý vé số Thúy Hòa chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) cũng đổi thưởng 9 tờ vé trúng độc đắc và an ủi hơn 6,3 tỉ đồng xổ số miền Nam.

Cụ thể, trong 9 tờ vé số trúng thưởng có 3 tờ vé số trúng giải độc đắc trị giá 6 tỉ đồng và 7 tờ vé số trúng giải an ủi trị giá 350 triệu đồng. Những tờ vé trúng độc đắc có dãy số may mắn 986546 trúng xổ số Đồng Nai ngày 1 tháng 7. Trong khi đó, những tờ vé trúng giải an ủi có dãy số 686546.