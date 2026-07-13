Trúng độc đắc 2 tỉ xổ số miền Nam, vợ chồng ở TP.HCM đổi thưởng trong đêm

Câu chuyện được đại lý vé số Ngọc Yến ở TP.HCM chia sẻ sau khi đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc 2 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 7 cho khách.

Tờ vé số may mắn được đại lý đổi thưởng cho khách trúng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 7 ẢNH: NVCC

Cụ thể, tờ vé số may mắn có dãy 061248, trúng xổ số Đồng Nai ngày 8 tháng 7. Đại lý tiết lộ khách đã tìm tới tận đại lý đổi thưởng ngay trong đêm, sau khi có kết quả xổ số vào giờ chiều.

"Người trúng số là cặp vợ chồng ở khu vực Hóc Môn. Họ mua tờ vé số, bất ngờ may mắn gõ cửa. Khách nhận số tiền trúng số bằng tiền mặt, rất mừng khi nhận được số tiền lớn", đại lý chia sẻ thêm.

Hình ảnh những tờ vé số may mắn được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng trúng số đổi đời.

Cũng thuộc dãy số may mắn trên đài Đồng Nai, anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM cũng đã đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 8 tháng 7, tổng trị giá 12 tỉ đồng cho nhiều khách là đồng nghiệp của nhau. Đại lý cho biết tất cả khách trúng đều ở khu vực H.Hóc Môn cũ, làm nghề giáo viên.

"Một cô giáo đã mua nhiều tờ vé số chia cho đồng nghiệp mỗi người 1 tờ, xổ số xong, mỗi người đều trúng 1 tờ độc đắc. Tôi đổi 6 tờ cho những vị khách đặc biệt theo hình thức tiền mặt lẫn chuyển khoản", anh Lê Du chia sẻ.