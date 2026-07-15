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Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 7: Một người trúng 16 vé đài Đồng Nai

Cao An Biên - Dương Lan
Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 7, một người trúng số 16 vé đài Đồng Nai lộ diện sớm, đại lý lập tức thông báo tin vui.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 7, chị Thùy Dương, kinh doanh vé số ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thông báo đã bán trúng 16 vé giải khuyến khích đài Đồng Nai cho khách quen ở địa phương.

Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 7: Một người trúng hết 16 vé đài Đồng Nai - Ảnh 1.

Một người ở Đồng Tháp trúng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 7 đài Đồng Nai, đại lý bán trúng báo tin vui

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những vé trên có dãy số may mắn là 004402 trúng xổ số Đồng Nai ngày 15 tháng 7. Đại lý cho biết người trúng là khách quen, thường xuyên tới mua vé. "Anh khách này thường mua lúc tan tầm hoặc sáng sớm, nên giờ mình cũng đang đợi khách tới đổi thưởng. Khách mua 16 vé đài Đồng Nai, bất ngờ trúng hết. Quá vui!", chị chia sẻ.

Xổ số ngày 15 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 008402, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 867898 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 282199.

Kết quả xổ số miền Nam thứ tư cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết đã bán cọc vé trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 7. Theo đó, 16 tờ có dãy số 955019 thuộc xổ số Vũng Tàu trúng khuyến khích, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng.

"Nhiều người cùng góp tiền mua cọc nguyên gồm 160 tờ đài Vũng Tàu. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam, 16/160 tờ đã trúng khuyến khích, mọi người chia nhau nhận tiền, chúng tôi đã đổi thưởng cho họ", chị Hà Tô Phương Lan cho hay.

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