3 người ở TP.HCM trúng 28 tỉ xổ số miền Nam, mua và đổi thưởng cùng đại lý

Đại lý vé số Nhã Linh ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 14 tờ có dãy số 898582 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 12 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Một người ở TP.HCM trúng độc đắc 10 tờ vé số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 7 ẢNH: NVCC

"14 tờ vé số may mắn nằm trong cọc vé gồm 16 tờ trúng độc đắc do chính đại lý bán ra. Trong 14 tờ chúng tôi trực tiếp đổi thưởng, có 1 người trúng 1 tờ, 1 người trúng 3 tờ và người còn lại trúng 10 tờ. Cả 3 người trúng số đều là khách quen, người mua 10 tờ trúng độc đắc cả 10 tờ, nhận thưởng bằng cả tiền mặt lẫn chuyển khoản. 2 người còn lại mua ngẫu nhiên nhiều tờ vé số có dãy khác nhau, trong đó có 4 vé trúng độc đắc", đại lý vé số Nhã Linh chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 5 tờ có dãy số 913490 thuộc xổ số Kiên Giang ngày 12 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 5 tờ vé số may mắn là 3 người phụ nữ ở cùng xóm, mua từ người bán dạo gần nhà. Sau khi biết tin trúng độc đắc, họ cùng đến đại lý lãnh thường, 1 người trúng 1 vé, 2 người còn lại mỗi người trúng 2 vé. Cả xóm biết tin còn đến nhà chúc mừng, mọi người nhận tiền trúng số bằng tiền mặt", anh Phước Danh chia sẻ.