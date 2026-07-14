Xổ số miền Nam ngày 14 tháng 7: Góp tiền mua vé số, trúng đài Vũng Tàu

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết đã bán cọc vé trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 7. Theo đó, 16 tờ có dãy số 955019 thuộc xổ số Vũng Tàu trúng khuyến khích, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng.

"Nhiều người cùng góp tiền mua cọc nguyên gồm 160 tờ đài Vũng Tàu. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, 16/160 tờ đã trúng khuyến khích, mọi người chia nhau nhận tiền, chúng tôi đang tiến hành đổi thưởng cho họ", chị Hà Tô Phương Lan cho hay.

16 vé trúng đài Vũng Tàu theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 7 ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Đại Hồng Phát ở TP.HCM cũng đổi thưởng 16 tờ trúng số. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 955359 cũng thuộc xổ số Vũng Tàu ngày 14 tháng 7 trúng khuyến khích. Đại lý cho hay, chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn đó là khách quen, nhận tiền qua hình thức chuyển khoản.

Xổ số ngày 14 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 681119, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 955319 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 258393.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 7 chiều qua, đại lý vé số Ngọc Kim Hằng ở Vĩnh Long thông báo đã bán cọc vé gồm 16 tờ trúng số. Cụ thể, 16 vé có dãy số 903404 thuộc xổ số Cà Mau trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"4 người đã mua cọc vé số trúng an ủi đó và liên hệ đại lý đổi thưởng. Người trúng nhiều nhất là 6 tờ, khách nhận thưởng bằng tiền mặt", đại lý vé số Ngọc Kim Hằng chia sẻ.



