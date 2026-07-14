Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 14 tháng 7: Góp tiền mua vé số, trúng đài Vũng Tàu

Dương Lan - Cao An Biên
Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 7, một đại lý vé số ở Tây Ninh thông báo đã bán và đổi thưởng cọc vé gồm 16 tờ trúng đài Vũng Tàu.

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết đã bán cọc vé trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 7. Theo đó, 16 tờ có dãy số 955019 thuộc xổ số Vũng Tàu trúng khuyến khích, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng. 

"Nhiều người cùng góp tiền mua cọc nguyên gồm 160 tờ đài Vũng Tàu. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, 16/160 tờ đã trúng khuyến khích, mọi người chia nhau nhận tiền, chúng tôi đang tiến hành đổi thưởng cho họ", chị Hà Tô Phương Lan cho hay. 

Xổ số miền Nam ngày 14 tháng 7: Góp tiền mua vé số, trúng đài Vũng Tàu - Ảnh 1.

16 vé trúng đài Vũng Tàu theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 7

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Đại Hồng Phát ở TP.HCM cũng đổi thưởng 16 tờ trúng số. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 955359 cũng thuộc xổ số Vũng Tàu ngày 14 tháng 7 trúng khuyến khích. Đại lý cho hay, chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn đó là khách quen, nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. 

Xổ số ngày 14 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 681119, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 955319 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 258393.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 7 chiều qua, đại lý vé số Ngọc Kim Hằng ở Vĩnh Long thông báo đã bán cọc vé gồm 16 tờ trúng số. Cụ thể, 16 vé có dãy số 903404 thuộc xổ số Cà Mau trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"4 người đã mua cọc vé số trúng an ủi đó và liên hệ đại lý đổi thưởng. Người trúng nhiều nhất là 6 tờ, khách nhận thưởng bằng tiền mặt", đại lý vé số Ngọc Kim Hằng chia sẻ.


Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 7: Nhiều khách trúng đài Cà Mau nhận tiền mặt

Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 7: Nhiều khách trúng đài Cà Mau nhận tiền mặt

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 7, một đại lý vé số ở Vĩnh Long thông báo đã bán và đổi thưởng cọc vé trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng đài Cà Mau.

Xổ số miền Nam ngày 12 tháng 7: Tìm người trúng độc đắc đài Tiền Giang

Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 7: Chi 8 triệu mua vé, trúng đài Hậu Giang

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 14 tháng 7 xổ số ngày 14 tháng 7 xổ số miền Nam 14 tháng 7 xổ số Bến Tre ngày 14 tháng 7 xổ số Vũng Tàu ngày 14 tháng 7 xổ số Bạc Liêu ngày 14 tháng 7

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận