Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 7: Nhiều khách trúng đài Cà Mau nhận tiền mặt

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 7, đại lý vé số Ngọc Kim Hằng ở Vĩnh Long thông báo đã bán cọc vé gồm 16 tờ trúng số. Cụ thể, 16 vé có dãy số 903404 thuộc xổ số Cà Mau trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Cọc vé trúng an ủi đài Cà Mau theo kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 7 ẢNH: NVCC

"4 người đã mua cọc vé số trúng an ủi đó và liên hệ đại lý đổi thưởng. Người trúng nhiều nhất là 6 tờ, khách nhận thưởng bằng tiền mặt. Chúng tôi đang chờ những khách trúng số khác liên hệ lãnh thưởng", đại lý vé số Ngọc Kim Hằng chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Lộc Phát ở Đồng Nai cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng những tờ vé số trúng khuyến khích. Cụ thể, những tờ có dãy số 226022 thuộc xổ số TP.HCM trúng khuyến khích mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng.

Xổ số ngày 13 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 256022, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 439097 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 303404.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 7 chiều qua, đại lý vé số Nhã Linh ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán trúng 16 tờ vé số độc đắc đài Tiền Giang cho nhiều khách tới mua tại quầy.

Cụ thể, những vé này có dãy số may mắn là 898582 trúng xổ số Tiền Giang ngày 12 tháng 7, tổng trị giá 32 tỉ đồng. Phía đại lý cho biết đã chia sẻ tin vui lên mạng xã hội, đang chờ khách trúng độc đắc tới đổi thưởng.