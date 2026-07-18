Dãy số giúp 2 người ở TP.HCM trúng 10 tỉ xổ số miền Nam, trả hết nợ

Đó là chia sẻ của đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) sau khi đã đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc 10 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 7 cho 2 khách.

Đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đã đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc 10 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 7 ẢNH: NVCC

Cụ thể, 5 tờ vé trên có cùng dãy số may mắn 333464 trúng xổ số TP.HCM ngày 11 tháng 7. Đại lý cho biết chủ sở hữu của 5 vé trên là 2 người. Trong đó, 1 người trúng độc đắc 2 tờ, người còn lại trúng độc đắc 3 tờ.

"Người trúng 2 tờ là nam, ngoài 40 tuổi. Chúng tôi đã mang toàn bộ tiền mặt tới nhà anh để đổi thưởng. Anh chia sẻ bản thân thiếu nợ nhiều nên số tiền này đã giúp anh trả hết nợ nần, thay đổi cuộc sống", đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý chia sẻ.

Trong khi đó, người trúng 3 tờ vé độc đắc còn lại theo tiết lộ từ đại lý là 1 người phụ nữ ngoài 60 tuổi làm công việc buôn bán. Người này không giấu được niềm vui khi trúng số tiền lớn vì cuộc sống khó khăn, nợ nần nay đã được sang trang.

Đại lý vé số Đại Lộc Phát ở TP.HCM cho biết đã đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng an ủi. Theo đó, 2 tờ có dãy số đẹp 567898 thuộc đài Cần Thơ mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 7 trúng 100 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Người đàn ông thấy những tờ vé số có dãy số đẹp nên mua dò thử, không ngờ trúng giải lớn. Người này ghé đại lý của tôi đổi thưởng và nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Điều thú vị là những tờ vé trúng này có dãy số rất đẹp 56789. Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng giải này được mọi người chia sẻ nhiệt tình trên mạng xã hội", đại lý vé số Đại Lộc Phát cho hay.