Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 7: Nhiều cọc vé trúng đài Bình Thuận xuất hiện

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán và đổi thưởng cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Cụ thể, 160 tờ có 2 số cuối là 23 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 7 trúng giải tám. Đại lý cho biết chủ nhân của 160 tờ vé số này là khách quen của đại lý, đã nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản.

Cọc vé trúng đài Bình Thuận theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 7 ẢNH:

Trong khi đó, đại lý vé số 79 ở Đồng Tháp cũng thông báo đã bán 2 cọc lẻ, mỗi cọc gồm 16 tờ trúng số. Theo đó, 16 tờ có 2 số cuối là 23 thuộc xổ số Bình Thuận trúng giải tám và 16 tờ có 3 số cuối là 445 cũng thuộc đài này trúng giải bảy. Đại lý tiết lộ khách đã liên hệ đổi thưởng và nhận tiền trúng số bằng tiền mặt.

Xổ số ngày 16 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 085113, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 830834 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 623836.



Kết quả xổ số miền Nam thứ năm cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 7 chiều qua, chị Thùy Dương, kinh doanh vé số ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thông báo đã bán trúng 16 vé giải khuyến khích đài Đồng Nai cho khách quen ở địa phương.

Cụ thể, những vé trên có dãy số may mắn là 004402 trúng xổ số Đồng Nai ngày 15 tháng 7. Đại lý cho biết người trúng là khách quen, thường xuyên tới mua vé. "Anh khách này thường mua lúc tan tầm hoặc sáng sớm, nên giờ mình cũng đang đợi khách tới đổi thưởng", chị chia sẻ.