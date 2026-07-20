12 người miền Tây cùng trúng 3,2 tỉ xổ số miền Nam, nhận chuyển khoản

Câu chuyện được anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 64 vé trúng giải an ủi xổ số miền Nam ngày 17 tháng 7 cho 12 khách.

12 người trúng 64 vé xổ số miền Nam ngày 17 tháng 7, tổng trị giá 3,2 tỉ đồng ẢNH: NVCC

Cụ thể, những vé này có dãy số cuối may mắn 99058, trúng giải an ủi xổ số Vĩnh Long ngày 17 tháng 7. Trong khi đó, giải độc đắc đài này mở thưởng cùng ngày thuộc về những vé có dãy số 899058.

"Trong số 12 người trúng giải, có 2 người trúng 800 triệu đồng/người, tức mỗi người trúng 16 vé. 32 vé còn lại được 10 người trúng, có người trúng 9 tờ, có người trúng 1 - 2 tờ… Tất cả các khách đều nhận tiền qua hình thức chuyển khoản", anh Duy tiết lộ.

Trước đó, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đã đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc 10 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 7 cho 2 khách.

Cụ thể, 5 tờ vé trên có cùng dãy số may mắn 333464 trúng xổ số TP.HCM ngày 11 tháng 7. Đại lý cho biết chủ sở hữu của 5 vé trên là 2 người. Trong đó, 1 người trúng độc đắc 2 tờ, người còn lại trúng độc đắc 3 tờ.

"Người trúng 2 tờ là nam, ngoài 40 tuổi. Chúng tôi đã mang toàn bộ tiền mặt tới nhà anh để đổi thưởng. Anh chia sẻ bản thân thiếu nợ nhiều nên số tiền này đã giúp anh trả hết nợ nần, thay đổi cuộc sống", đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý chia sẻ.