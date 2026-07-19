Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 7: Người trúng số đài Tiền Giang lộ diện sớm

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 7, đại lý vé số Kim Hía ở TP.HCM thông báo đã bán trúng và đổi thưởng ngay lập tức cho khách trúng 16 vé đài Tiền Giang lộ diện sớm.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 7, đại lý vé số Kim Hía ở TP.HCM thông báo đã bán trúng và đổi thưởng cho nhiều khách trúng đài Tiền Giang lộ diện sớm ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé trên có dãy số cuối là 97878, trúng giải tư xổ số Tiền Giang ngày 19 tháng 7. Ngay sau đó, đại lý đã thông báo cho người may mắn, hỗ trợ đổi thưởng sớm. Đại lý Kim Hía cũng chia sẻ tin vui lên mạng xã hội.

Xổ số ngày 19 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 486026, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 310228 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 087842.

Hôm qua, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán trúng và đổi thưởng cho khách có cọc vé trúng số. Theo đó, 160 tờ có dãy số cuối 998 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 7 trúng giải bảy. Đại lý cho biết, chủ nhân của những tờ vé số này là khách quen của đại lý, đã nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản.

Trong khi đó, đại lý vé số Bé Quang ở Cà Mau cũng đổi thưởng 4 tờ vé số trúng số trị giá 200 triệu đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, 4 tờ có dãy số 162811 thuộc xổ số Bình Phước ngày 18 tháng 7 trúng an ủi.