Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 7: Tìm người may mắn trúng số đài Vũng Tàu

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 7, đại lý vé số Điền Phát ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM (TP.Thủ Đức cũ) thông báo đã bán cọc vé 16 tờ trúng giải tư đài Vũng Tàu cho khách.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 7, nhiều vé trúng số đài Vũng Tàu, Bạc Liêu xuất hiện sớm ẢNH: NVCC

Cụ thể, những vé này có dãy số may mắn 222099 trúng xổ số Vũng Tàu ngày 21 tháng 7. Đại lý cho biết đã bán ra tại quầy cho nhiều khách, hiện đã thông báo tin vui lên mạng xã hội để những khách mua trúng biết thông tin và đến đổi thưởng.

Đại lý vé số Trường Thịnh ở Cà Mau cũng thông báo đã bán 16 vé trúng giải khuyến khích xổ số Bạc Liêu ngày 21 tháng 7. Những vé này có dãy may mắn 379182. Ngay sau đó, đại lý này đã chia sẻ tin vui lên mạng xã hội, chúc mừng khách hàng may mắn.

Xổ số ngày 21 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 514919, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 673257 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 379882.

Hôm qua, đại lý vé số Bé ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) cho biết đã bán trúng và đổi thưởng 3 tờ trúng số cho khách. Theo đó, 3 tờ có dãy số cuối 48106 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 7 trúng giải ba, mỗi tờ trị giá 10 triệu đồng.

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn mua trực tiếp tại đại lý, là khách vãng lai. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam khách đã liên hệ đổi thưởng và nhận tiền mặt", đại lý vé số Bé chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cọc vé gồm 160 tờ trúng xổ số Cà Mau ngày 20 tháng 7. Cụ thể, 160 tờ có 2 số cuối là 91 trúng giải tám. Đại lý cho biết, khách mua cọc vé với dãy số ngẫu nhiên, nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản.