Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 7: Có người trúng số dãy 444444 đài Đồng Nai

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 7, anh Phan Tấn Giàu (23 tuổi, ở xã Hội Cư, Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) đã trúng 4 tờ vé số có dãy số đẹp 444444. Theo đó, 4 tờ có dãy số này đã trúng giải tám đài Đồng Nai. Anh Giàu cho biết chưa có quyết định đổi thưởng hay để lại những tờ vé số trên làm kỷ niệm. Anh thường xuyên mua và sưu tầm những tờ vé số có dãy số đẹp, độc lạ.

Những tờ có dãy số đẹp 444444 trúng đài Đồng Nai theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 7 ẢNH: PHAN TẤN GIÀU

Anh Nguyễn Minh Tuấn, chủ đại lý vé số Minh Tuấn ở Tây Ninh cho biết những tờ vé dãy số đẹp như 444444 dù trúng giải nào cũng khiến người chơi xổ số thích thú, đặc biệt là những người có sở thích sưu tầm vé số độc lạ.

Xổ số ngày 22 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 621355, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 403470 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 535092.

Kết quả xổ số miền Nam thứ tư cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số Điền Phát ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM (TP.Thủ Đức cũ) thông báo đã bán cọc vé 16 tờ trúng giải tư đài Vũng Tàu cho khách.

Cụ thể, những vé này có dãy số may mắn 222099 trúng xổ số Vũng Tàu ngày 21 tháng 7. Đại lý cho biết đã bán ra tại quầy cho nhiều khách, thông báo tin vui lên mạng xã hội để những khách mua trúng biết thông tin và đến đổi thưởng.