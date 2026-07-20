Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 7: Mua cọc vé ngẫu nhiên, trúng đài Cà Mau

Đại lý vé số Bé ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) cho biết đã bán trúng và đổi thưởng 3 tờ trúng số cho khách. Theo đó, 3 tờ có dãy số cuối 48106 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 7 trúng giải ba, mỗi tờ trị giá 10 triệu đồng.

Những tờ vé số trúng giải ba đài Cà Mau theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 7 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn mua trực tiếp tại đại lý, là khách vãng lai. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay đã liên hệ đổi thưởng và nhận tiền mặt", đại lý vé số Bé chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cọc vé gồm 160 tờ trúng xổ số Cà Mau ngày 20 tháng 7. Cụ thể, 160 tờ có 2 số cuối là 91 trúng giải tám. Đại lý cho biết, khách mua cọc vé với dãy số ngẫu nhiên, nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản.

Xổ số ngày 20 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 008556, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 957501 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 536266.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 7 chiều qua, đại lý vé số Kim Hía ở TP.HCM thông báo đã bán trúng và đổi thưởng cho khách trúng 16 vé đài Tiền Giang.

Cụ thể, những tờ vé trên có dãy số cuối là 97878, trúng giải tư xổ số Tiền Giang ngày 19 tháng 7. Ngay sau đó, đại lý đã thông báo cho người may mắn, hỗ trợ đổi thưởng sớm. Đại lý Kim Hía cũng chia sẻ tin vui lên mạng xã hội.