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Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 7: Hai người trúng nhiều cọc vé đài Đà Lạt

Dương Lan - Cao An Biên
Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 7, nhiều người trúng đài Đà Lạt đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận chuyển khoản. Nhiều người cũng bất ngờ về dãy số trúng độc đắc 3 đài mở chiều nay.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán trúng và đổi thưởng cho khách  3 cọc vé lẻ gồm 48 vé trúng số. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 802361, 16 tờ có dãy số 902361 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 7 trúng giải tư, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng. Cọc vé lẻ gồm 16 tờ còn lại với dãy số 038754 cũng thuộc đài này trúng khuyến khích, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng. 

Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 7: Hai người vừa trúng nhiều cọc vé đài ĐàLạt - Ảnh 1.

3 cọc vé lẻ trúng đài Đà Lạt theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 7

ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn là 2 khách quen của đại lý. Trong đó, một người mua 2 dãy vé khác nhau và may mắn trúng cả giải tư lẫn giải khuyến khích; người còn lại sở hữu 16  vé trúng giải tư. Họ đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận tiền qua hình thức chuyển khoản", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ. 

Xổ số ngày 26 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 760654, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 016554 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 038254. 

Nhiều người chơi xổ số bày tỏ ngạc nhiên khi 2 số cuối giải đặc biệt 3 đài đều là số 54. Họ cho rằng đây là sự trùng hợp hiếm có, hy vọng chủ nhân trúng độc đắc sớm lộ diện. 

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 7 chiều qua, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) thông báo bán trúng 1,6 tỉ đồng cho khách mua 160 vé đài Hậu Giang.

Những vé này có dãy số cuối may mắn là 34534, trúng giải ba xổ số Hậu Giang ngày 25 tháng 7. Đại lý cho biết người trúng là khách lạ, vào đại lý mua 160 tờ. 


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