Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 7: Một người trúng số 1,6 tỉ đài Hậu Giang

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 7, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) thông báo bán trúng 1,6 tỉ đồng cho khách mua 160 vé đài Hậu Giang.

Đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) thông báo bán trúng 1,6 tỉ đồng cho khách mua 160 vé xổ số miền Nam ngày 25 tháng 7 đài Hậu Giang

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Những vé này có dãy số cuối may mắn là 34534, trúng giải ba xổ số Hậu Giang ngày 25 tháng 7. Đại lý cho biết người trúng là khách lạ, vào đại lý mua 160 tờ. Hiện đại lý đang tìm khách trúng số đến đổi thưởng.

Đại lý vé số Chấn Nam cũng thông báo bán trúng 160 vé có dãy số cuối là dãy số đẹp 5678, trúng giải tám xổ số Hậu Giang ngày 25 tháng 7. Điều này đồng nghĩa những tờ vé dãy số đẹp 345678 mở thưởng đài này chiều nay cũng trúng số.

"Khách chi 1,6 triệu đồng mua 160 tờ vé số, chiều nay trúng hết, đại lý đổi thưởng cho khách theo hình thức chuyển khoản. Điều thú vị là những vé này có dãy số đẹp 5678, với những vé số dãy đẹp, dù trúng giải nào cũng khiến người chơi xổ số thích thú", đại lý chia sẻ.

Xổ số ngày 25 tháng 7 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 304240, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 340389, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 758950 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 631195.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cho biết đã bán trúng cọc vé lẻ gồm 16 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 7. Theo đó, 16 tờ có dãy số 740454 thuộc xổ số Bình Dương trúng giải ba, mỗi tờ trị giá 10 triệu đồng.

"Chúng tôi đã thông báo kết quả lên mạng xã hội để chủ nhân những tờ vé trúng số biết và liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số Anh Tuấn cho hay. Trong khi đó, đại lý vé Anh Tú ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng thông báo đã bán 32 tờ trúng giải ba với dãy số cuối 40454 thuộc đài Bình Dương.