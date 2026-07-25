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Đời sống Cộng đồng

Giữ lại 7 tờ, 2 người bán dạo trúng độc đắc 14 tỉ xổ số miền Nam

Dương Lan - Cao An Biên

Một đại lý vé số ở Vĩnh Long đã đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 7 cùng nhiều vé trúng an ủi khác.

Đại lý vé số Thanh Bình ở Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho 2 người có 7 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 7 tờ có dãy số 403470 thuộc đài Cần Thơ mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Ngoài ra, đại lý này cũng đổi thưởng 7 tờ vé số có dãy 103470 cũng thuộc đài này trúng an ủi trị giá 350 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Giữ lại 7 tờ, 2 người bán dạo trúng độc đắc 14 tỉ xổ số miền Nam - Ảnh 1.

7 tờ có dãy số 403470 thuộc đài Cần Thơ trúng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 7

ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của 7 tờ vé số trúng độc đắc là 2 người phụ nữ bán vé số dạo ở địa phương. Một người trúng 2 tờ, người còn lại trúng 5 tờ. Bình thường mỗi người chỉ giữ lại 1 - 2 tờ vé số cầu may nhưng hôm đó trời nắng, người trúng 5 tờ ngủ quên nên giữ lại số lượng vé nhiều hơn. Họ nhận tiền trúng số qua chuyển khoản và tiền mặt và dự định ban đầu sẽ về quê lo cho ba mẹ, gửi tiền vào ngân hàng để đảm bảo an toàn. Còn những tờ vé số trúng an ủi chúng tôi đổi cho nhiều khách khác nhau", đại lý vé số Thanh Bình chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây đại lý vé số Lộc Như Ý ở Tây Ninh cũng đổi thưởng 60 vé số trúng giải nhất xổ số miền Nam ngày 22 tháng 7, tổng trị giá 1,8 tỉ đồng cho nhiều khách khác nhau.

Cụ thể, những vé trên có dãy số cuối may mắn là 13833, trúng xổ số Đồng Nai ngày 22 tháng 7. Đại lý tiết lộ cùng lúc đã đổi thưởng cho 8 khách mua trúng dãy số này qua hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt.

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