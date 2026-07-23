Chủ lò trứng vịt trúng độc đắc 20 tỉ xổ số miền Nam, nhận 11 tỉ tiền mặt

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng 10 tờ vé số trúng độc đắc cho một khách. Theo đó, 10 tờ có dãy số 379882 thuộc đài Bạc Liêu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 20 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



10 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 7 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn đó là người đàn ông làm chủ lò trứng vịt ở Vĩnh Long. Người này mua vé số từ người bán dạo ngoài chợ, trúng độc đắc khi có kết quả xổ số ngày 21 tháng 7. Ông ấy nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng, nhận 11 tỉ bằng tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Vì tiền trúng số lớn nên ông ấy chưa nghĩ dự định sẽ sử dụng như thế nào trong thời gian tới", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, anh Lê Du, chủ đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) cũng đổi thưởng 23 tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 7.

Cụ thể, 23 vé này thuộc 4 đài khác nhau. Trong đó, 1 vé trúng độc đắc đài Bình Phước với dãy số may mắn 962811, 1 vé trúng độc đắc đài Hậu Giang với dãy số 019407, 16 vé trúng giải an ủi đài Long An với dãy số 303770 và 5 vé trúng giải khuyến khích đài TP.HCM với dãy số 286882.