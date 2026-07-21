Đi đám cưới được người quen cho tờ vé số, trúng độc đắc xổ số miền Nam

Đại lý vé số Thanh ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết đã đổi thưởng cho khách có vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam. Theo đó, tờ vé có dãy số 019407 thuộc xổ số Hậu Giang ngày 18 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Tờ vé số trúng độc đắc đài Hậu Giang theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 7 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Tờ vé số được người bán dạo bán tại khu vực phường Đức Hòa, Tây Ninh. Chủ nhân của tờ vé số may mắn cho biết anh đi đám cưới được người quen tặng 1 vé, bất ngờ trúng độc đắc. Người này liên hệ đổi thưởng và nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Chúng tôi không hỏi dự định sử dụng tiền trúng số của người đàn ông", đại lý vé số Thanh chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Hải Diệu 1 ở Đồng Nai cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé số có dãy 310228 thuộc xổ số Kiên Giang ngày 19 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cũng đổi thưởng 64 vé trúng giải an ủi xổ số miền Nam ngày 17 tháng 7 cho 12 khách.

Cụ thể, những vé này có dãy số cuối may mắn 99058, trúng giải an ủi xổ số Vĩnh Long ngày 17 tháng 7. Trong khi đó, giải độc đắc đài này mở thưởng cùng ngày thuộc về những vé có dãy số 899058.