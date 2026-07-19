Xổ số miền Nam: Nhiều người cùng xóm trúng hơn 22 tỉ, làm điều ý nghĩa

Đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai cho biết đã đổi thưởng 10 tờ vé số trúng độc đắc cùng 49 tờ trúng an ủi cho khách. Cụ thể, 10 tờ có dãy số 955319 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 20 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 49 tờ còn lại với các dãy số 055319, 155319, 455319, 555319, 655319, 755319 cũng thuộc đài này trúng an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế).



Hàng loạt tờ vé số trúng đài Vũng Tàu theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 7 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Những tờ vé số đó được đại lý giao cho người bán dạo đi bán, mọi người trong cùng một xóm cùng mua và trúng số. Mỗi người trúng từ 2 – 5 tờ, chủ nhân của 10 tờ vé số trúng độc đắc là 6 tờ. Có người đến đại lý đổi thưởng có người nhờ chúng tôi đem tiền đến tận nhà. Những người trúng độc đắc đã gửi lại cho đại lý tiền nhờ mua cho người bán dạo mỗi người 10 kg gạo và 1 thùng mì tôm", đại lý vé số Hải Trinh chia sẻ.

Trong khi đó hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 6 tờ có dãy số 085113 thuộc xổ số Tây Ninh ngày 16 tháng 7 trúng 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Đại lý vé số Hải Trinh trao quà cho người bán dạo, tiền mua quà được người trúng độc đắc gửi tặng ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) sau khi đã đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc 10 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 7 cho 2 khách.

Cụ thể, 5 tờ vé trên có cùng dãy số may mắn 333464 trúng xổ số TP.HCM ngày 11 tháng 7. Đại lý cho biết chủ sở hữu của 5 vé trên là 2 người. Trong đó, 1 người trúng độc đắc 2 tờ, người còn lại trúng độc đắc 3 tờ.