Mua vé có dãy số tiến 56789, trúng xổ số miền Nam đài Cần Thơ

Đại lý vé số Đại Lộc Phát ở TP.HCM cho biết đã đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng an ủi. Theo đó, 2 tờ có dãy số đẹp 567898 thuộc đài Cần Thơ mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 7 trúng 100 triệu đồng (chưa trừ thuế).



2 tờ có dãy số tiến 567898 thuộc đài Cần Thơ mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 7 ẢNH: NVCC

"Người đàn ông thấy những tờ vé số có dãy số đẹp nên mua dò thử, không ngờ trúng giải lớn. Người này ghé đại lý của tôi đổi thưởng và nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Điều thú vị là những tờ vé trúng này có dãy số 56789 rất đẹp. Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng giải này được mọi người chia sẻ nhiệt tình trên mạng xã hội", đại lý vé số Đại Lộc Phát cho hay.

Trong khi đó, đại lý vé số Hải Diệu 2 ở Đồng Nai cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 1 tờ trúng độc đắc cùng 10 tờ trúng an ủi. Cụ thể, tờ vé có dãy số 282199 thuộc xổ số Sóc Trăng ngày 15 tháng 7 trúng độc đắc 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 10 tờ có dãy số 382199 cũng thuộc đài này trúng an ủi 500 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cũng đổi thưởng 30 tờ vé số may mắn trúng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 7, tổng trị giá của những tờ vé là 1,5 tỉ đồng.

Đại lý tiết lộ những tờ vé này đều có dãy số cuối 25002, trúng xổ số Trà Vinh ngày 10 tháng 7. Trong khi đó, dãy độc đắc của đài này mở thưởng cùng ngày thuộc về những tờ vé số dãy 325002.