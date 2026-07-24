Cùng mua một dãy số, 8 người ở Tây Ninh trúng 1,8 tỉ xổ số miền Nam

Câu chuyện được đại lý vé số Lộc Như Ý ở Tây Ninh chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 60 vé số trúng giải nhất xổ số miền Nam ngày 22 tháng 7, tổng trị giá 1,8 tỉ đồng cho nhiều khách khác nhau.

Đại lý vé số Lộc Như Ý ở Tây Ninh đổi thưởng hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 7 đài Đồng Nai ẢNH: NVCC

Cụ thể, những vé trên có dãy số cuối may mắn là 13833, trúng xổ số Đồng Nai ngày 22 tháng 7. Đại lý tiết lộ cùng lúc đã đổi thưởng cho 8 khách mua trúng dãy số này qua hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt.

"Trong 8 người, có 1 người trúng 53 vé, 7 người còn lại mỗi người trúng 1 vé. Những vé này được người mua mua từ người bán dạo, may mắn lại trúng giải cao", đại lý tiết lộ. Sau đó, đại lý vé số Lộc Như Ý chia sẻ hình ảnh đổi thưởng cho những người trúng số, được mạng xã hội chia sẻ.

Trước đó, anh Lê Du, chủ đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) đã đổi thưởng 23 tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 7. Cụ thể, 23 vé này thuộc 4 đài khác nhau. Trong đó, 1 vé trúng độc đắc đài Bình Phước với dãy số may mắn 962811, 1 vé trúng độc đắc đài Hậu Giang với dãy số 019407, 16 vé trúng giải an ủi đài Long An với dãy số 303770 và 5 vé trúng giải khuyến khích đài TP.HCM với dãy số 286882.

"Chủ sở hữu của 23 vé trên là 4 người, mỗi người trúng 1 đài. Tôi ấn tượng với khách trúng đài Hậu Giang khi đến nhà khách đổi thưởng. Anh này ngoài 40 tuổi, khi đi đám cưới ở Tây Ninh (Long An cũ) thì được tặng 1 tờ vé số, bất ngờ tờ này may mắn trúng độc đắc. Các khách đều nhận tiền qua hình thức chuyển khoản lẫn lấy tiền mặt", đại lý cho biết.