Xổ số miền Nam ngày 24 tháng 7: Tìm nhiều người trúng số đài Bình Dương

Đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cho biết đã bán trúng cọc vé lẻ gồm 16 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 7. Theo đó, 16 tờ có dãy số 740454 thuộc xổ số Bình Dương trúng giải ba, mỗi tờ trị giá 10 triệu đồng.

"Chúng tôi đã thông báo kết quả lên mạng xã hội để chủ nhân những tờ vé trúng số biết và liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số Anh Tuấn cho hay.

Trong khi đó, đại lý vé Anh Tú ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng thông báo đã bán 32 tờ trúng giải ba với dãy số cuối 40454 thuộc đài Bình Dương. Đại lý cũng đang chờ khách trúng số đến đổi thưởng.

Nhiều vé trúng đài Bình Dương theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 7 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

Ngoài ra, đại lý vé số Vĩnh Tân ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã bán cọc vé gồm 160 tờ trúng giải năm. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối là 1707 thuộc xổ số Bình Dương ngày 24 tháng 7 trúng 160 triệu đồng. Một người đã mua cọc vé này và nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản.

Xổ số ngày 24 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 356052, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 544210 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 007403.

Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 7 chiều qua, đại lý vé số Lộc Như Ý ở Tây Ninh thông báo vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng giải nhất đài Bình Thuận cho khách.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn là 62968 trúng xổ số Bình Thuận ngày 23 tháng 7. Ngay sau đó, đại lý đã chia sẻ hình ảnh những tờ vé trúng số xuất hiện lên mạng xã hội, chúc mừng người may mắn.



