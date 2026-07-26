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Đời sống Cộng đồng

Mua 7 tờ vé, một người ở TP.HCM bất ngờ trúng 2 giải xổ số miền Nam

Cao An Biên - Dương Lan
7 tờ vé số trúng 2 giải xổ số miền Nam được một người ở TP.HCM mang tới đại lý đổi thưởng có gì đặc biệt?

Đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã đổi thưởng 7 tờ vé số trúng 2 giải xổ số miền Nam ngày 23 tháng 7 cho khách may mắn. 

Mua 7 tờ vé, một người ở TP.HCM bất ngờ trúng 2 giải xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Những tờ vé trúng 2 giải xổ số miền Nam ngày 23 tháng 7 đài An Giang được đại lý Hoàng Anh Phú Quý đổi thưởng

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những vé trên có dãy số là 273952, trúng giải khuyến khích và giải tám xổ số An Giang ngày 23 tháng 7. Đại lý tiết lộ đã đổi thưởng cho khách may mắn, người này nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt.

"Người trúng số là nam, ngoài 60 tuổi. Khách chỉ mua 7 tờ vé số nhưng bất ngờ, tất cả đều trúng tới 2 giải xổ số miền Nam. Người đàn ông may mắn được chúng tôi đổi thưởng cả 2 giải. Giải độc đắc của đài này mở thưởng cùng ngày thuộc về những vé có dãy số 273992", đại lý tiết lộ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng 2 giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Trước đó, đại lý vé số Thanh Bình ở Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho 2 người có 7 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 7 tờ có dãy số 403470 thuộc đài Cần Thơ mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 7 trúng độc đắc trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Ngoài ra, đại lý này cũng đổi thưởng 7 tờ vé số có dãy 103470 cũng thuộc đài này trúng an ủi trị giá 350 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 7 tờ vé số trúng độc đắc là 2 người phụ nữ bán vé số dạo ở địa phương. Một người trúng 2 tờ, người còn lại trúng 5 tờ. Bình thường mỗi người chỉ giữ lại 1 - 2 tờ vé số cầu may nhưng hôm đó trời nắng, người trúng 5 tờ ngủ quên nên giữ lại số lượng vé nhiều hơn. Họ nhận tiền trúng số qua chuyển khoản và tiền mặt và dự định ban đầu sẽ về quê lo cho ba mẹ, gửi tiền vào ngân hàng để đảm bảo an toàn. Còn những tờ vé số trúng an ủi chúng tôi đổi cho nhiều khách khác nhau", đại lý vé số Thanh Bình chia sẻ.

 

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