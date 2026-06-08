Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

10.000 hoa đăng thắp sáng sông Hương

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
08/06/2026 08:50 GMT+7

Hàng ngàn hoa đăng được thắp sáng trên sông Hương (Huế) tối 7.6, mang theo thông điệp hòa bình và ước nguyện quốc thái dân an.

Tối 7.6, tại không gian Nghênh Lương đình, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Huế tổ chức lễ hội hoa đăng "Ánh đạo vàng son - Hội tụ văn hóa, lan tỏa hòa bình", thu hút đông đảo tăng ni, phật tử cùng người dân và du khách tham dự. 

10.000 hoa đăng thắp sáng sông Hương, lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 1.

Không gian Nghênh Lương đình lung linh trong đêm lễ hội hoa đăng tối 7.6

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm cúng dường Đại lễ Phật đản PL.2570, đồng thời đồng hành cùng Festival Huế 2026 và hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2026).

Năm nay, đài hoa đăng chính được tôn trí trang nghiêm tại trung tâm khuôn viên Nghênh Lương đình, bao quanh bởi bốn đóa sen hồng nổi bật. Cùng với hệ thống trụ đèn hoa sen được bố trí hài hòa, không gian lễ hội trở nên lung linh, rực rỡ, mang đậm nét văn hóa tâm linh đặc sắc của xứ Huế.

10.000 hoa đăng thắp sáng sông Hương, lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 2.

Đông đảo tăng ni, phật tử và du khách trang nghiêm tham dự đại lễ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

10.000 hoa đăng thắp sáng sông Hương, lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 3.

Đài hoa đăng chính nổi bật giữa khuôn viên Nghênh Lương đình với 4 đóa sen hồng bao quanh

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

10.000 hoa đăng thắp sáng sông Hương, lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 4.

Các chư tăng thực hiện nghi lễ cầu nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sau nghi lễ cầu nguyện trang nghiêm của chư tăng, gửi gắm ước nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, hàng nghìn hoa đăng đồng loạt được thắp sáng. Tiếp đó, 10.000 hoa đăng được thả xuống sông Hương, tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo, tô điểm vẻ đẹp thơ mộng của cố đô Huế về đêm.

Trước không gian thiêng liêng ấy, chị Lê Thị Kim Ái Vi (26 tuổi, phật tử tại Huế) cho biết chị chỉ cầu mong những điều bình dị: cha mẹ luôn mạnh khỏe, mọi nhà ấm no, đất nước thanh bình. Theo chị, mỗi ngọn hoa đăng trôi trên dòng sông đều mang theo những ước nguyện mộc mạc nhưng sâu sắc của người dân và du khách về một cuộc sống an lành, một thế giới hòa bình.

10.000 hoa đăng thắp sáng sông Hương, lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 5.

Hàng ngàn đóa hoa đăng được thả xuống dòng sông Hương

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

10.000 hoa đăng thắp sáng sông Hương, lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 6.

10.000 hoa đăng dần lan tỏa, thắp sáng cả một vùng sông nước

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

10.000 hoa đăng thắp sáng sông Hương, lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 7.

Người dân cố đô thành kính cầu nguyện

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

10.000 hoa đăng thắp sáng sông Hương, lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 8.

Nhiều bạn trẻ và phật tử lưu lại khoảnh khắc và ước nguyện qua từng ngọn đèn hoa đăng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

10.000 hoa đăng thắp sáng sông Hương, lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 9.

Bức tranh sắc màu trên dòng Hương giang

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

10.000 hoa đăng thắp sáng sông Hương, lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 10.

Sông Hương về đêm khoác lên mình dải lụa sáng rực rỡ và huyền ảo

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

10.000 hoa đăng thắp sáng sông Hương, lan tỏa thông điệp hòa bình- Ảnh 11.

Hoa đăng trôi xa mang theo thông điệp "Hội tụ văn hóa, lan tỏa hòa bình" từ cố đô

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tin liên quan

Mùa Phật đản ở xứ Huế: 7 đóa sen hồng thắp sáng cầu ngói trăm năm

Mùa Phật đản ở xứ Huế: 7 đóa sen hồng thắp sáng cầu ngói trăm năm

Bảy đóa sen hồng rực sáng trên sông Như Ý mùa Phật đản, tô điểm cho di tích quốc gia Cầu ngói Thanh Toàn (TP.Huế), mang đến khung cảnh lung linh, thanh bình.

Khám phá thêm chủ đề

Hoa đăng Phật đản Cố Đô Huế Sông Hương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận