10.000 hoa đăng thắp sáng sông Hương, lan tỏa thông điệp hòa bình

Tối 7.6, tại không gian Nghênh Lương đình, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Huế tổ chức lễ hội hoa đăng "Ánh đạo vàng son – Hội tụ văn hóa, lan tỏa hòa bình", thu hút đông đảo tăng ni, phật tử cùng người dân và du khách tham dự.

Không gian Nghênh Lương đình lung linh trong đêm lễ hội hoa đăng tối 7.6 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm cúng dường Đại lễ Phật đản PL.2570, đồng thời đồng hành cùng Festival Huế 2026 và hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2026).

Năm nay, đài hoa đăng chính được tôn trí trang nghiêm tại trung tâm khuôn viên Nghênh Lương đình, bao quanh bởi bốn đóa sen hồng nổi bật. Cùng với hệ thống trụ đèn hoa sen được bố trí hài hòa, không gian lễ hội trở nên lung linh, rực rỡ, mang đậm nét văn hóa tâm linh đặc sắc của xứ Huế.

Đông đảo tăng ni, phật tử và du khách trang nghiêm tham dự đại lễ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đài hoa đăng chính nổi bật giữa khuôn viên Nghênh Lương đình với 4 đóa sen hồng bao quanh ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các chư tăng thực hiện nghi lễ cầu nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sau nghi lễ cầu nguyện trang nghiêm của chư tăng, gửi gắm ước nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, hàng nghìn hoa đăng đồng loạt được thắp sáng. Tiếp đó, 10.000 hoa đăng được thả xuống sông Hương, tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo, tô điểm vẻ đẹp thơ mộng của cố đô Huế về đêm.

Trước không gian thiêng liêng ấy, chị Lê Thị Kim Ái Vi (26 tuổi, phật tử tại Huế) cho biết chị chỉ cầu mong những điều bình dị: cha mẹ luôn mạnh khỏe, mọi nhà ấm no, đất nước thanh bình. Theo chị, mỗi ngọn hoa đăng trôi trên dòng sông đều mang theo những ước nguyện mộc mạc nhưng sâu sắc của người dân và du khách về một cuộc sống an lành, một thế giới hòa bình.

Hàng ngàn đóa hoa đăng được thả xuống dòng sông Hương ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

10.000 hoa đăng dần lan tỏa, thắp sáng cả một vùng sông nước ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Người dân cố đô thành kính cầu nguyện ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều bạn trẻ và phật tử lưu lại khoảnh khắc và ước nguyện qua từng ngọn đèn hoa đăng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bức tranh sắc màu trên dòng Hương giang ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sông Hương về đêm khoác lên mình dải lụa sáng rực rỡ và huyền ảo ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hoa đăng trôi xa mang theo thông điệp "Hội tụ văn hóa, lan tỏa hòa bình" từ cố đô ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN



