Không phải tất cả trạng thái 03, 06 đều được xóa nợ lệ phí môn bài

Sau khi Nghị quyết 63 ban hành, DN hoặc hộ kinh doanh còn nợ lệ phí môn bài có đương nhiên được xóa không?

Cục Thuế cho hay không phải tất cả DN, hộ kinh doanh còn nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp lệ phí môn bài đương nhiên được xóa theo Nghị quyết 63/2026 mà chỉ có NNT được cơ quan thuế xác định thuộc trạng thái 03 (NNT đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) hoặc trạng thái 06 (NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký) tính đến hết ngày 23.10.2026 mới thuộc đối tượng áp dụng.

Cụ thể, NNT ở trạng thái 03, 06 đang còn nợ lệ phí môn bài trước ngày 1.1.2017, tiền chậm nộp lệ phí môn bài (bao gồm cả tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 1.7.2013) trên Hệ thống thông tin quản lý thuế thì được xử lý xóa. NNT ở trạng thái 03, 06 chưa thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài thì không phải khai, nộp và không tính tiền chậm nộp lệ phí môn bài. NNT đang hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp lệ phí môn bài thì tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ khai, nộp và tính tiền chậm nộp theo quy định. Cơ quan thuế xác định từng khoản đủ điều kiện và còn chưa nộp vào ngân sách Nhà nước (NSNN) tại thời điểm xóa.

Người nộp thuế trạng thái 03, 06 cần lưu ý để được xóa lệ phí môn bài ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với NNT thuộc đối tượng Nghị quyết 63 đã nhận được thông báo nợ lệ phí môn mà chưa nộp tiền vào NSNN thì không phải lập hồ sơ đề nghị, cơ quan thuế sẽ căn cứ dữ liệu để xử lý. Đối với NNT chưa khai, nộp lệ phí môn bài thì không phải khai, nộp và không bị tính tiền chậm nộp đối với khoản đó theo quy định.

Trường hợp, NNT đã nộp một phần hoặc đã nộp hết khoản tiền chậm nộp thì không đủ điều kiện để xử lý xóa tiền chậm nộp phát sinh đối với phần tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính đã nộp vào NSNN.

Trường hợp, NNT còn nợ thuế giá trị gia tăng hoặc tiền thuê đất, thuộc đối tượng áp dụng của Nghị quyết phải nộp đủ tiền thuế nợ gốc và tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) cùng với việc nộp đủ hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt MST hợp lệ cho cơ quan thuế chậm nhất hết ngày 30.6.2028 thì mới được xem xét xử lý xóa tiền chậm nộp theo Nghị quyết 63/2026.

Trong trường hợp NNT đã nộp hết tiền thuế nợ gốc từ trước, nay chỉ còn tiền chậm nộp, cơ quan thuế đối chiếu dữ liệu để xác nhận và tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) và số tiền chậm nộp còn nợ. Nếu NNT chưa nộp đủ hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực MST hợp lệ thì cơ quan quản lý thuế chưa đủ căn cứ để xử lý xóa tiền chậm nộp còn nợ của NNT.

Nếu hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực MST hợp lệ của NNT đã được cơ quan thuế tiếp nhận chậm nhất đến hết ngày 30.6.2028 và NNT đã nộp đủ nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) chậm nhất ngày 30.6.2028 mà vẫn chưa được cơ quan quản lý thuế xử lý xóa tiền chậm nộp thì vẫn được áp dụng chính sách của Nghị quyết 63, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm xử lý xóa tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 2 điều 5.

Cơ quan thuế vẫn áp dụng biện pháp cưỡng chế khi còn nợ thuế

Trường hợp NNT thuộc đối tượng Nghị quyết 63/2026 trong thời gian ở trạng thái 03, 06 chỉ bán, thanh lý tài sản, hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã khai, nộp đủ số thuế phát sinh từ hoạt động đó thì không bị loại trừ. Cơ quan thuế vẫn đối chiếu các điều kiện quy định tại điều 4 của Nghị quyết để thực hiện.

NNT đang được thanh tra, điều tra, truy tố hoặc xét xử, Cục thuế chưa xem xét xóa tiền chậm nộp theo quy định. Sau khi có kết luận, quyết định hoặc văn bản của cơ quan thanh tra, và NNT đủ điều kiện xóa tiền chậm thì cơ quan quản lý thuế tiếp tục xem xét, giải quyết theo quy định của Nghị quyết 63/2026.

Khi NNT thuộc trạng thái 03 hoặc 06, cơ quan thuế chỉ không áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với khoản tiền chậm nộp đã được xác định đủ điều kiện xóa. Tiền thuế nợ gốc và thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) chưa nộp vào NSNN, tiền chậm nộp chưa đáp ứng điều kiện tiếp tục thuộc diện áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế theo pháp luật về quản lý thuế.

Cục thuế hướng dẫn cơ quan quản lý thuế công khai kết quả xóa nợ trên trang thông tin điện tử và gửi thông tin qua tài khoản giao dịch thuế điện tử (nếu có). Việc khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực MST thực hiện theo pháp luật quản lý thuế. DN thực hiện thủ tục giải thể với cơ quan có thẩm quyền và hoàn thành các nghĩa vụ liên quan theo pháp luật về DN.

Trong trường hợp NNT đã có quyết định xóa nợ trước đây theo Nghị quyết 94/2019/QH14 có phải đề nghị hủy để áp dụng chính sách mới không?. Theo Cục Thuế, quy định tại Nghị quyết 63/2026, đối với NNT đã được xóa nợ theo pháp luật về quản lý thuế trước ngày Nghị quyết có hiệu lực, cơ quan có thẩm quyền không phải hủy quyết định xóa nợ đã ban hành theo quy định này.