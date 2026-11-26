Xóa nợ môn bài không đồng nghĩa thoát nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 25.11, Thuế TP.Cần Thơ phát thông báo dự kiến áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với hàng loạt người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ, thủ tục thuế. Sau 30 ngày kể từ thời điểm phát đi cảnh báo, nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn tất hồ sơ và chưa được cơ quan thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ được triển khai. Những cảnh báo tương tự cũng được một số cơ quan thuế tại các tỉnh, thành khác phát đi trong thời gian gần đây.

Trong bối cảnh từ ngày 21.11, chính sách xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp theo Nghị quyết 63 của Quốc hội chính thức có hiệu lực, nhiều người bày tỏ chưa hiểu rõ vì sao vẫn còn nhiều cá nhân rơi vào tình trạng bị hoãn xuất cảnh.

Người nộp thuế kiểm tra lệnh tạm hoãn xuất cảnh trên eTax ẢNH: NHẬT THỊNH

Chuyên gia thuế Nguyễn Ngọc Tú giải thích: Chính sách xóa lệ phí môn bài và tiền chậm nộp là nhằm hỗ trợ người nộp thuế nghĩa vụ tài chính khi thực hiện đóng mã số thuế. Nhưng trong nghĩa vụ tài chính, ngoài lệ phí môn bài còn có tiền nợ thuế, tiền thuế phát sinh sau quyết toán thuế, tiền phạt vi phạm hành chính vì không nộp tờ khai thuế hằng năm và tiền phạt chậm nộp này… Vì vậy, cần phải phân biệt là ngoài khoản này, người nộp thuế đó còn có nợ thuế hay không; nếu còn thì phải thực hiện đóng nợ gốc đầy đủ mới được xóa. Chính vì vậy, người nộp thuế cần liên hệ với cơ quan thuế để có thể xác định đầy đủ tình trạng nghĩa vụ tài chính phát sinh, từ đó thực hiện đóng mã số thuế và gỡ bỏ lệnh tạm hoãn xuất cảnh (nếu có).

Luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang, nhấn mạnh: Nghị quyết 63 xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp của khoản lệ phí này theo điều kiện quy định; không mặc nhiên xóa nợ gốc thuế (như giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp (DN), thu nhập cá nhân). Trường hợp đã xóa nợ môn bài nhưng vẫn còn nợ các khoản thuế này hoặc các khoản khác, người nộp thuế vẫn có thể bị vào diện tạm hoãn xuất cảnh nếu đã quá 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo không hoạt động tại địa chỉ đăng ký; người nộp thuế chưa làm thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế và cơ quan thuế đã thực hiện thủ tục báo trước 30 ngày. Đối với trạng thái 06, nếu người nộp thuế đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế nhưng vẫn bị áp dụng hoặc duy trì tạm hoãn xuất cảnh, có quyền đề nghị cơ quan thuế rà soát, xác định rõ căn cứ pháp lý và thực hiện thủ tục hủy bỏ nếu không còn đủ điều kiện.

Nghị quyết 63 áp dụng đối với người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 03, 06), tính đến hết ngày 23.10.2026. Tuy nhiên, để được xóa tiền chậm nộp, người nộp thuế phải đáp ứng các điều kiện gồm: đã hoàn thành nghĩa vụ nộp khoản thuế nợ gốc và tiền phạt vi phạm hành chính; đồng thời đã nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Không có cơ chế tự hủy tạm hoãn xuất cảnh

Nhiều người đặt câu hỏi: Đối với trường hợp vừa nợ thuế, vừa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp, vậy có phải trừ đi phần lệ phí môn bài và tiền chậm nộp, chỉ xác định phần nợ thuế và phần này không vượt ngưỡng nợ (cá nhân trên 50 triệu đồng, DN trên 500 triệu đồng) mới tạm hoãn xuất cảnh không?.

Theo ông Trần Xoa, đúng là được loại trừ các phần được xóa theo Nghị quyết 63 khi tính ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh theo diện nợ thuế. Riêng nợ thuế gốc (giá trị gia tăng, thu nhập DN, thu nhập cá nhân và tiền chậm nộp tương ứng) vẫn phải nộp. Nghị định 252/2026 quy định, nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và từ 500 triệu đồng trở lên đối với DN, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quá hạn từ 120 ngày trở lên, người nộp thuế thuộc trường hợp bị cưỡng chế và cơ quan thuế phải thực hiện thủ tục báo trước 30 ngày. Ngoài ngưỡng thuế, cơ quan thuế còn xét yếu tố "không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký" nên dù có hay không nợ thuế, người nộp thuế cũng nên liên hệ cơ quan thuế để thực hiện đóng mã số thuế, tránh vô diện tạm hoãn xuất cảnh mà không biết.

Đối với những trường hợp đã có lệnh tạm hoãn xuất cảnh, ông Trần Xoa cho rằng tùy từng trường hợp sẽ được tháo gỡ lệnh. Nếu thông báo tạm hoãn xuất cảnh chỉ dựa trên khoản nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp của khoản đó, thì sau khi xóa hết nợ theo Nghị quyết 63/2026, cơ quan thuế có trách nhiệm chủ động ban hành thông báo hủy bỏ. Riêng thông báo ban hành theo diện không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06), cần xem thêm căn cứ và ngày ban hành thông báo. Đối với trường hợp trạng thái 06, số nợ về 0 chưa tự động làm phát sinh thông báo hủy bỏ. Người nộp thuế cần nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế và hoàn thành các nghĩa vụ khai, nộp thuế còn thiếu, nếu có, hoặc hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Khi đủ điều kiện, cơ quan thuế ban hành thông báo hủy bỏ.

"Nghị quyết 63 không quy định cơ chế tự động hủy hàng loạt các thông báo diện 06 đã ban hành theo quy định cũ. Người đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh nên kiểm tra hai kết quả trên tài khoản thuế điện tử hoặc eTax Mobile gồm kết quả xóa nợ và Thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Nếu đã có kết quả xóa hết nợ mà chưa thấy thông báo hủy bỏ, có thể gửi số, ngày của thông báo tạm hoãn và kết quả xóa nợ cho cơ quan thuế để đề nghị rà soát và xác nhận việc đã chuyển thông báo hủy bỏ sang cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Đây là bước đối chiếu khi hồ sơ chưa được cập nhật, không phải điều kiện bắt buộc để được hủy bỏ theo diện nợ thuế", luật sư Trần Xoa tư vấn.

Ông Nguyễn Ngọc Tú cho rằng tại Nghị định 252 quy định biện pháp tạm hoãn xuất cảnh ở diện rộng hơn khi quy định người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh. Chính vì vậy người nộp thuế nên chủ động liên hệ cơ quan thuế để xác định tình trạng của mình và đóng mã số thuế để không bị tạm hoãn xuất cảnh.