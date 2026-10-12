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    12 đội tranh tài giải bóng đá Hội đồng hương Nghi Sơn tại miền Nam

    Quỳnh Anh
    Quỳnh Anh
    Giải bóng đá 7 người Hội đồng hương Nghi Sơn (Thanh Hóa) tại miền Nam lần thứ 9 năm 2026 thu hút 12 đội tham gia với mục tiêu thắt chặt tình đồng hương, cùng nhau chia sẻ với cộng đồng.

    Theo đó, giải bóng đá 7 người Hội đồng hương Nghi Sơn - Thanh Hóa thi đấu tại sân PM SPORT (TP.HCM) từ ngày 11.10 đến 15.11 với sự góp mặt của 12 đội là: Các Sơn FC, Ngọc Sơn FC, Hải Bình FC, Đào Duy Từ FC, Tân Dân FC, Nghi Sơn FC, Hải Lĩnh 1 FC, Hải Lĩnh 2 FC, Trúc Lâm 1 FC, Trúc Lâm 2 FC, Tĩnh Gia 1 FC và Tĩnh Gia 2 FC.

    12 đội tranh tài giải bóng đá Hội đồng hương Nghi Sơn tại miền Nam- Ảnh 1.

    Tranh tài sôi nổi giải bóng đá 7 người Hội đồng hương Nghi Sơn

    ẢNH: ĐÌNH VIÊN

    Các đội sẽ thi đấu qua 3 vòng phân hạng, chọn 8 đội có thành tích tốt nhất vào vòng tứ kết. Theo điều lệ, mỗi trận đấu gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 30 phút, thời gian nghỉ giữa 2 hiệp là 10 phút. Các đội thi đấu theo luật bóng đá 7 người hiện hành, được đăng ký tối đa 25 cầu thủ và sử dụng 7 cầu thủ chính thức cùng 18 cầu thủ dự bị trong danh sách đăng ký thi đấu mỗi trận.

    Đội vô địch giải bóng đá 7 người Hội đồng hương Nghi Sơn nhận cúp, HCV và 20 triệu đồng. Đội á quân nhận 10 triệu đồng, đội hạng ba nhận 6 triệu đồng, hạng tư nhận 4 triệu đồng. Ngoài ra BTC trao các danh hiệu cá nhân cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất và HLV xuất sắc nhất.

    12 đội tranh tài giải bóng đá Hội đồng hương Nghi Sơn tại miền Nam- Ảnh 2.

    Giải bóng đá 7 người Hội đồng hương Nghi Sơn thu hút 12 đội tham gia tranh tài trên tinh thần giao lưu, kết nối, chung tay hướng đến cộng đồng

    ẢNH: ĐÌNH VIÊN

    Giải đấu đồng thời là dịp để cộng đồng Nghi Sơn tại miền Nam giao lưu, kết nối và lan tỏa tinh thần thể thao. Sau 8 mùa liên tiếp, giải bóng đá 7 người Hội đồng hương Nghi Sơn tại miền Nam thực hiện những nghĩa cử cao đẹp như xây nhà tình nghĩa, chia sẻ giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt và giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn trong cuộc sống với số tiền hơn 200 triệu đồng. 

    12 đội tranh tài giải bóng đá Hội đồng hương Nghi Sơn tại miền Nam- Ảnh 3.

    Lịch thi đấu giải bóng đá 7 người Hội đồng hương Nghi Sơn 2026

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

     

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