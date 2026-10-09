Hàng loạt sao phủi đình đám góp mặt tại giải Gia Lai Cup 2026

Ở giải đấu này, 15 đội bóng phong trào mạnh của miền Trung - Tây nguyên được chia vào 4 bảng, đá vòng tròn 1 lượt trên sân 7 để chọn 2 đội đầu mỗi bảng vào tứ kết. Mỗi đội đăng ký 20 cầu thủ, và điểm mới mùa này là được chuyển nhượng thêm 5 cầu thủ sau vòng bảng.

Để chuẩn bị cho giải, các ông bầu như Thành Đạt, Trình Nhỏ hay Văn Nghĩa đã chiêu mộ hàng loạt ngôi sao sân phủi khắp cả nước như Kông Kuba (tức Nguyễn Hồng Kông, cựu tuyển thủ futsal Việt Nam), Nam Nhóc, Huy Mẻ, Duy Haaland hay Tài Di Maria, bên cạnh việc tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ địa phương và tài năng từ các trung tâm đào tạo như HAGL, SHB.

Đại diện các đội bốc thăm chia bảng ẢNH: BTC

Ông Nguyễn Chí Tuyên, Trưởng ban tổ chức, cho biết: "Để hưởng ứng Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, tôi cũng muốn làm một điều gì đó tại quê hương cho nên quyết định tổ chức giải bóng đá Gia Lai Cup 2026. Từ ngày mở đăng ký cho đến hôm nay, tôi thật sự bất ngờ với sự đam mê, tâm huyết của ông bầu các đội bóng tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, đặc biệt là Gia Lai. Họ đã chiêu mộ rất nhiều ngôi sao hàng đầu sân 7 Việt Nam.

Trên truyền thông, đã có hàng triệu lượt xem trên các nền tảng. Có những video lên tới trăm ngàn view, đó là hiệu ứng quá tích cực trong lần đầu tiên tổ chức. Tôi hy vọng rằng, các đội bóng sẽ thi đấu fair play, các ngôi sao sẽ cống hiến cho khán giả những bàn thắng đẹp và để lại nhiều hành động ý nghĩa".

Gia Lai Cup 2026 do TQB Sports & Entertainment và HLC Media phối hợp tổ chức, diễn ra từ 16 đến 23.10 tại Pleiku, với tổng giải thưởng là 50 triệu đồng.