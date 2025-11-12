12 đội tranh tài giải vô địch bóng đá nữ 7 người quốc gia Carefor Cup 2025

Phát triển bóng đá 7 người ở Việt Nam

Đây là năm thứ hai giải đấu được tổ chức, tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên vào năm 2024.

VietFootball, đơn vị tổ chức giải đấu, đã dành 12 năm phát triển loại hình bóng đá 7 người tại Việt Nam, góp phần tạo dựng nền tảng cho các giải đấu 7 người quốc gia. Việc tổ chức giải bóng đá nữ 7 người là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển bóng đá nữ tại Việt Nam, vốn vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút sự quan tâm và đầu tư.

Đây là năm thứ hai giải bóng đá nữ 7 người được tổ chức ở quy mô quốc gia

Không chỉ từng bước nhân rộng, phổ biến bóng đá 7 Việt Nam, những sân chơi đã thành thương hiệu như VPL (giải bóng đá vô địch 7 người quốc gia), VSC (cúp bóng đá 7 người quốc gia) hay giải 7 người quốc tế... đã góp phần giới thiệu, quảng bá một loại hình bóng đá đặc thù xuất phát từ Việt Nam với bạn bè, khán giả trong khu vực, châu lục...

Giải bóng đá nữ 7 người vô địch quốc gia Carefor Cup 2025 sẽ diễn ra tại sân bóng C500, Học viện An ninh Nhân dân (Hà Nội) từ ngày 15 đến 22.11.2025. Các đội tham gia giải đấu sẽ tranh tài tại hai hạng mục: Queen Cup (dành cho các đội đại diện tỉnh thành, doanh nghiệp) và Princess Cup (dành cho các đội đại diện trường đại học, cao đẳng).

Cựu danh thủ, HLV Đỗ Thị Ngọc Châm tại họp báo ra mắt giải

Giải đấu lần này nhận được sự hợp tác của nhiều đối tác, bao gồm các cơ quan quản lý thể thao và truyền thông, trong đó có Công ty Cổ phần Meta Multimedia Việt Nam, đơn vị phối hợp phát sóng các trận đấu và hoạt động bên lề. Các hoạt động truyền thông sẽ được phát sóng trên nền tảng truyền hình MyTV.