Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Lợi Trần phim 'Tử chiến trên không' có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực nhờ pickleball

Bảo Vy
Bảo Vy
11/11/2025 09:07 GMT+7

Xuất hiện trên sân đấu pickleball, diễn viên Lợi Trần của phim điện ảnh 'Tử chiến trên không' gây ấn tượng với nhiều người hâm mộ. Nam diễn viên yêu thích thể thao từ nhỏ tâm sự thể thao là nguồn năng lượng sống của anh.

Đầu tháng 11, Báo Thanh Niên tổ chức giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" mùa 4, tranh Cúp PASSION002 trên sân Banger An Phú, P.Bình Trưng, TP.HCM, ủng hộ trực tiếp 400 triệu đồng cho trẻ mồ côi vì đại dịch Covid-19 thuộc chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời". Tham gia ở nội dung đôi nam nữ, diễn viên phim "Tử chiến trên không" đứng cùng diễn viên, ca sĩ Minh Hằng và gây ấn tượng bởi lối chơi thông minh, những pha dứt điểm mạnh mẽ. Chung cuộc, Lợi Trần và Minh Hằng giành hạng ba.

Lợi Trần phim 'Tử chiến trên không' có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực nhờ pickleball- Ảnh 1.

Lợi Trần đứng cùng Minh Hằng tại giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' mùa 4, tranh Cúp PASSION002 của Báo Thanh Niên mới đây

ẢNH: BEYOND

Lợi Trần phim 'Tử chiến trên không' có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực nhờ pickleball- Ảnh 2.

ẢNH: BEYOND

Lợi Trần phim 'Tử chiến trên không' có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực nhờ pickleball- Ảnh 3.

ẢNH: BEYOND

Lợi Trần phim 'Tử chiến trên không' có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực nhờ pickleball- Ảnh 4.

Nam diễn viên thể hiện lối chơi thông minh trên sàn đấu

ẢNH: BEYOND

Lợi Trần phim 'Tử chiến trên không' có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực nhờ pickleball- Ảnh 5.

ẢNH: BEYOND

Lợi Trần phim 'Tử chiến trên không' có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực nhờ pickleball- Ảnh 6.

Lợi Trần bộc bạch thể thao là nguồn năng lượng sống của anh, thể thao không chỉ liên quan mật thiết tới sự nghiệp của anh, còn giúp cuộc sống của anh hạnh phúc hơn

ẢNH: BEYOND

Lợi Trần phim 'Tử chiến trên không' có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực nhờ pickleball- Ảnh 7.

Lợi Trần và Minh Hằng giành hạng ba tại giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' của Báo Thanh Niên

ẢNH: NVCC

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, Lợi Trần cho biết anh đam mê thể thao và tập luyện nhiều môn, từ boxing, gym, bida... nhiều năm qua, còn anh mới làm quen với pickleball một năm trở lại đây.

Nam diễn viên cho biết anh được nhiều anh em, bạn bè rủ chơi môn thể thao này. Ban đầu anh tò mò thử tập xem vì sao pickleball được nhiều người yêu thích đến vậy, có ngày anh tập luyện 3-6 tiếng. Và dần dần, anh càng say mê pickleball hơn. Hiện nay trung bình mỗi tuần anh tập luyện khoảng 3-4 buổi, mỗi buổi khoảng 2 giờ đồng hồ.

Trước khi giành hạng ba tại giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" mùa 4, tranh Cúp PASSION002 của Báo Thanh Niên, Lợi Trần tham gia nhiều giải pickleball khác và nhiều lần giành hạng nhất, hạng nhì...

Thể thao - một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Lợi Trần

Nam diễn viên "Tử chiến trên không" say mê nhiều môn thể thao từ nhỏ. Đáng chú ý, anh trưởng thành từ lò võ, từng là võ sĩ boxing, thi đấu ở nhiều võ đài, từng thi đấu trong đội tuyển và giành 2 HCB toàn quốc boxing năm 2005 và 2006. 

Sau đó, anh tạm dừng với boxing chuyên nghiệp để tập trung học tập. Dù vậy, các môn thể thao vẫn là nguồn năng lượng sống tích cực của anh, đồng thời hỗ trợ đắc lực khi anh trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Dù công việc bận rộn tới đâu, Lợi Trần vẫn bố trí các khoảng thời gian trong ngày dành cho thể thao, từ gym, boxing, pickeball...

Lợi Trần phim 'Tử chiến trên không' có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực nhờ pickleball- Ảnh 8.

ẢNH: BEYOND

Lợi Trần phim 'Tử chiến trên không' có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực nhờ pickleball- Ảnh 9.

Nam diễn viên 'Tử chiến trên không' không chỉ được yêu thích qua các vai diễn trong phim, anh được các đồng đội, bạn bè ngoài đời yêu mến vì tính cách thân thiện, dễ thương

ẢNH: BEYOND

Lợi Trần phim 'Tử chiến trên không' có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực nhờ pickleball- Ảnh 10.

ẢNH: BEYOND

Lợi Trần phim 'Tử chiến trên không' có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực nhờ pickleball- Ảnh 11.

Hiện nay trung bình mỗi tuần Lợi Trần dành khoảng 3 buổi để tập pickleball

ẢNH: BEYOND

Lợi Trần phim 'Tử chiến trên không' có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực nhờ pickleball- Ảnh 12.

Thể thao giúp Lợi Trần có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực

ẢNH: BEYOND

"Với tôi, những môn thể thao có ý nghĩa là giúp mình được rèn luyện tốc độ, sức bền; rèn luyện trí tuệ, tư duy; nuôi dưỡng đam mê. Thể thao là nguồn năng lượng sống của tôi, đồng thời giúp tôi đắc lực trong sự nghiệp của mình", diễn viên Lợi Trần, người có lợi thế về thể lực, võ thuật, giành được nhiều vai hành động trong nhiều dự án phim và được giới chuyên môn đánh giá cao, bộc bạch.

"Thể thao thật tuyệt vời khi không chỉ cho tôi được rèn luyện sức khỏe, rèn luyện sức bền, luyện tập tư duy mà còn giúp tôi được kết nối với những người anh, người chị, những người bạn đáng quý. Bên cạnh đó, pickleball nói riêng, thể thao nói chung, còn giúp tôi có cơ hội được tham gia vào những giải đấu thiện nguyện, giúp đỡ nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, như giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" mùa 4, tranh Cúp PASSION002 vừa qua", nam diễn viên nói.

Lợi Trần để lại ấn tượng với khán giả qua vai diễn trong các phim như "Phượng Khấu", "Giao lộ 8675", "Lật mặt 2", "789Mười", "Về quê ăn Tết", "Xóm chùa", hay vai Thập Bát Ca trong web drama "Bi Long đại ca". Đặc biệt mới đây việc vào vai Hải trong phim điện ảnh cực "hot" mới ra rạp "Tử chiến trên không" khiến anh càng được biết đến, yêu thích nhiều hơn. Anh nhận được nhiều lời mời tham gia vào các dự án lớn khác.

Lợi Trần cho biết sắp tới anh cũng dự định sẽ có một số dự án cá nhân riêng. Đồng thời, thể thao vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống năng động, đầy sự tích cực của nam diễn viên 35 tuổi.

Lợi Trần phim 'Tử chiến trên không' có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực nhờ pickleball- Ảnh 13.

ẢNH: NVCC

Lợi Trần phim 'Tử chiến trên không' có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực nhờ pickleball- Ảnh 14.

Với lợi thế thể lực, võ thuật, Lợi Trần giành được nhiều vai hành động trong nhiều dự án phim, được giới chuyên môn đánh giá cao

ẢNH: NVCC

Lợi Trần phim 'Tử chiến trên không' có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực nhờ pickleball- Ảnh 15.

Nam diễn viên trưởng thành từ lò võ, từng là võ sĩ boxing, thi đấu ở nhiều võ đài

ẢNH: NVCC

Lợi Trần phim 'Tử chiến trên không' có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực nhờ pickleball- Ảnh 16.

ẢNH: NVCC

Lợi Trần phim 'Tử chiến trên không' có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực nhờ pickleball- Ảnh 17.

Lợi Trần ngày càng được nhiều người biết đến và yêu mến sau phim điện ảnh 'Tử chiến trên không'

ẢNH: NVCC

Lợi Trần phim 'Tử chiến trên không' có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực nhờ pickleball- Ảnh 18.

Nam diễn viên 35 tuổi cho biết trước mắt anh có nhiều dự án, song thể thao vẫn luôn là phần không thể thiếu giúp anh cân bằng và có nhiều năng lượng tích cực hơn

ẢNH: NVCC

