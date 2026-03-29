Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

12 tấn kẹo KitKat bị trộm tại Ý

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
29/03/2026 10:19 GMT+7

Hơn 400.000 thanh kẹo KitKat dòng sản phẩm mới đã bị trộm khi lô hàng đang được vận chuyển qua châu Âu.

Một lô hàng lớn kẹo KitKat đã bị đánh cắp trong quá trình vận chuyển đến các nhà phân phối ngay trước kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, có thể gây ra tình trạng thiếu hàng cho khách hàng.

Theo Hãng tin AFP ngày 28.3, lô hàng chở hơn 413.000 thanh kẹo chocolate thuộc “dòng sản phẩm mới”, tương đương 12 tấn, đã bị đánh cắp khi di chuyển qua châu Âu hôm 26.3.

12 tấn kẹo KitKat bị trộm tại Ý - Ảnh 1.

Mô hình xe đua Công thức 1 làm bằng chocolate được trưng bày tại Anh đầu tháng 3

ẢNH: NESTLE

Công ty mẹ của KitKat là Nestle (Thụy Sĩ) đã xác nhận vụ việc và cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra vụ trộm.

Theo thông tin ban đầu, xe chở hàng rời nhà máy tại Ý và đang trên đường đến Ba Lan thì bị trộm. Cả xe và số thanh kẹo hiện chưa được phát hiện. Phát ngôn viên của Nestle cho biết không ai bị thương.

“Vấn nạn trộm cắp hàng hóa đang trở thành vấn đề ngày càng nghiêm trọng đối với doanh nghiệp ở mọi quy mô. Chúng tôi quyết định công khai trải nghiệm của doanh nghiệp với hy vọng nâng cao nhận thức về một xu hướng tội phạm ngày càng phổ biến”, tuyên bố của KitKat có đoạn.

The Athletic tiết lộ số thanh kẹo bị trộm là dòng sản phẩm KitKat Formula One, với tạo hình xe đua Công thức 1, theo chương trình hợp tác giữa các bên hồi năm ngoái.

Nestle lo ngại các sản phẩm KitKat bị trộm có thể bị tuồn ra các thị trường không chính thức. Công ty cho biết nếu điều đó xảy ra, cơ quan chức năng có thể truy vết sản phẩm thông qua mã lô hàng trên mỗi thanh kẹo.

Tin liên quan

Trộm sạch cây cầu thép 10 tấn chỉ trong một đêm

Trộm sạch cây cầu thép 10 tấn chỉ trong một đêm

Một cây cầu thép dài khoảng 21 m và nặng hơn 10 tấn tại thành phố Korba thuộc bang Chhattisgarh của Ấn Độ đã bị trộm trong đêm, theo tờ The Hindu.

Khám phá thêm chủ đề

kitkat trộm kẹo Kitkat Công thức 1 Nestle
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận