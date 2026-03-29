12 tấn kẹo KitKat bị trộm tại Ý

Một lô hàng lớn kẹo KitKat đã bị đánh cắp trong quá trình vận chuyển đến các nhà phân phối ngay trước kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, có thể gây ra tình trạng thiếu hàng cho khách hàng.

Theo Hãng tin AFP ngày 28.3, lô hàng chở hơn 413.000 thanh kẹo chocolate thuộc “dòng sản phẩm mới”, tương đương 12 tấn, đã bị đánh cắp khi di chuyển qua châu Âu hôm 26.3.

Mô hình xe đua Công thức 1 làm bằng chocolate được trưng bày tại Anh đầu tháng 3 ẢNH: NESTLE

Công ty mẹ của KitKat là Nestle (Thụy Sĩ) đã xác nhận vụ việc và cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra vụ trộm.

Theo thông tin ban đầu, xe chở hàng rời nhà máy tại Ý và đang trên đường đến Ba Lan thì bị trộm. Cả xe và số thanh kẹo hiện chưa được phát hiện. Phát ngôn viên của Nestle cho biết không ai bị thương.

“Vấn nạn trộm cắp hàng hóa đang trở thành vấn đề ngày càng nghiêm trọng đối với doanh nghiệp ở mọi quy mô. Chúng tôi quyết định công khai trải nghiệm của doanh nghiệp với hy vọng nâng cao nhận thức về một xu hướng tội phạm ngày càng phổ biến”, tuyên bố của KitKat có đoạn.

The Athletic tiết lộ số thanh kẹo bị trộm là dòng sản phẩm KitKat Formula One, với tạo hình xe đua Công thức 1, theo chương trình hợp tác giữa các bên hồi năm ngoái.

Nestle lo ngại các sản phẩm KitKat bị trộm có thể bị tuồn ra các thị trường không chính thức. Công ty cho biết nếu điều đó xảy ra, cơ quan chức năng có thể truy vết sản phẩm thông qua mã lô hàng trên mỗi thanh kẹo.