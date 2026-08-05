120 hoa hậu sẽ trình diễn áo dài tại lễ khai mạc Miss World ở Hạ Long

Thông tin này được Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh công bố tại buổi họp báo chiều 5.8.

Mùa giải thứ 73 của Miss World 2026 sẽ được tổ chức tại Quảng Ninh, TP.Hải Phòng và Khánh Hòa của Việt Nam, trong đó Quảng Ninh là địa phương đăng cai chương trình khai mạc với chủ đề "Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam".

Điểm nhấn của đêm khai mạc là màn trình diễn áo dài của khoảng 120 thí sinh đến từ 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chương trình được dàn dựng theo phong cách hiện đại, kết hợp nghệ thuật biểu diễn với âm thanh, ánh sáng và các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Dự kiến có khoảng 10.000 đại biểu, người dân và du khách tham dự.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đại diện cho Việt Nam sẽ cùng các người đẹp quốc tế tranh tài tại Miss World 2026 ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo Ban tổ chức, các hoạt động của Miss World 2026 tại Quảng Ninh diễn ra từ ngày 8 - 12.8, gồm lễ đón các thí sinh, tiệc chào mừng, hoạt động an sinh xã hội, tham quan Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và nhiều chương trình quảng bá văn hóa, du lịch địa phương.

Trong thời gian lưu lại Quảng Ninh, các người đẹp sẽ trải nghiệm xe buýt hai tầng, thuyền ba vách trên Vịnh Hạ Long - sản phẩm du lịch mới của tỉnh, đồng thời tham gia các hoạt động truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam ra thế giới.

Phát biểu tại họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh cho biết, thông qua việc đăng cai lễ khai mạc, Quảng Ninh kỳ vọng tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế, đồng thời quảng bá Vịnh Hạ Long, hạ tầng du lịch hiện đại, môi trường đầu tư và hình ảnh địa phương đến bạn bè quốc tế.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đại diện cho Việt Nam sẽ cùng các người đẹp quốc tế tranh tài tại Miss World 2026.