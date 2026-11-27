Giải chạy VnExpress Marathon tiếp tục bùng nổ số lượng VĐV

VnExpress Marathon Hanoi Midnight ra mắt năm 2020, là giải chạy đêm đầu tiên tại Việt Nam và mở màn mô hình chạy đêm. Khác phần lớn giải marathon trong nước vốn xuất phát rạng sáng, giải đấu đưa VĐV lên đường chạy từ thời khắc nửa đêm. Qua năm mùa tổ chức, giải thu hút cộng đồng chạy bộ trong nước và quốc tế trải nghiệm đường phố Hà Nội vào ban đêm.

Mùa giải năm nay sẽ diễn ra vào ngày 29.11, ghi nhận khoảng 12.000 lượt đăng ký. Trong cơ cấu đăng ký, 21 km chiếm hơn 45%, 10 km hơn 26%, 5 km và 42 km hơn 14%. Riêng 21 km (half marathon) đóng cổng ngày 17.10 do đạt đủ số lượng, sớm hơn kế hoạch 23 ngày.

Giải tiếp tục là điểm đến đối với các du khách yêu chạy bộ từ nhiều nước, trong đó có cộng đồng runner quốc tế đang sinh sống tại Việt Nam.

Họp báo ra mắt VnExpress Marathon mùa 6 ẢNH: BTC

Năm nay, giải có sự góp mặt của nhóm hơn 200 VĐV Hàn Quốc đến từ hai câu lạc bộ Team Korea và Emerald Running Crew. Đây là cộng đồng runner nước ngoài có số thành viên tham gia đông nhất tại một giải thuộc hệ thống VnExpress Marathon.

Giải chạy miễn phí cho trẻ em

Cả bốn cự ly năm nay cùng xuất phát trên đường Quang Trung, khu vực đối diện số 59, và về đích trên đường Trần Nhân Tông, đối diện cổng Công viên Thống Nhất. Từ khu vực trung tâm, vận động viên lần lượt đi qua các tuyến phố và địa danh của Hà Nội, trong khung giờ thành phố dần chuyển từ đêm sang sáng.

Cự ly 42 km xuất phát lúc 0 giờ 15, đưa vận động viên qua cầu Vĩnh Tuy, sang bờ bắc sông Hồng rồi trở lại trung tâm qua cầu Long Biên. Đường chạy tiếp tục qua khu phố cổ, hồ Trúc Bạch, Hồ Tây và khu vực Ba Đình trước khi về đích. Đây là cự ly có 22 trạm hỗ trợ, tiếp nước.

Cự ly 10 km xuất phát lúc 1 giờ, đi qua khu phố cổ và khu vực Ba Đình, với 5 trạm hỗ trợ. Cự ly 5 km bắt đầu lúc 1 giờ 30, có cung đường quanh hồ Hoàn Kiếm và 2 trạm hỗ trợ. Trong khi đó, cự ly 21 km xuất phát lúc 2 giờ, kết nối khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ và các tuyến đường ven Hồ Tây, với 10 trạm hỗ trợ.

Giải đấu năm nay thu hút 12.000 VĐV ẢNH: BTC

Các trạm được bố trí dọc đường chạy theo từng cự ly, phục vụ nhu cầu tiếp nước và hỗ trợ vận động viên trong quá trình thi đấu. Cung đường đi qua những địa danh như Hồ Gươm, Nhà hát Lớn, khu vực Ba Đình và cầu Long Biên, tạo nên hành trình khám phá Thủ đô trong một khung cảnh khác so với ban ngày.

VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2026 diễn ra trong ba ngày, từ 27 đến 29.11. Hoạt động nhận race-kit được tổ chức trong hai ngày 27 và 28.11 tại Phố đi bộ Trần Nhân Tông. Ngày thi đấu chính thức diễn ra vào đêm 29.11.

Song song với giải chạy dành cho người lớn, Kun Marathon Hanoi 2026 dự kiến diễn ra ngày 28.11 tại Phố đi bộ Trần Nhân Tông, dành cho 2.500 trẻ em từ 6 đến 10 tuổi. Hoạt động miễn phí đăng ký, tạo cơ hội để các em làm quen với chạy bộ và tham gia những trải nghiệm vận động thể chất.