Bà Trương Mỹ Hoa (giữa), nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia, đóng góp cho UpRace 2026 ẢNH: LÊ THANH

Theo bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", Trưởng ban chỉ đạo và tổ chức dự án, UpRace 2026 đã khép lại sau 23 ngày sôi nổi, từ 10.10 - 1.11), ghi dấu một hành trình thể thao cộng đồng đầy ý nghĩa, kết nối hàng ngàn trái tim cùng hướng về học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng cao, biên giới và hải đảo.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia, đóng góp tích cực cho UpRace 2026 LÊ THANH

Năm 2026, UpRace mở rộng quy mô với hai sự kiện chạy bộ trực tuyến và các hoạt động trực tiếp tại nhiều địa phương, kết nối doanh nghiệp, trường học, tổ chức xã hội và cộng đồng yêu thể thao. Nguồn lực từ chương trình được dành cho hai tổ chức thụ hưởng là Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo; Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn đến các đối tượng còn nhiều khó khăn trong xã hội.

Bà Trương Mỹ Hoa (giữa), nguyên Phó chủ tịch nước, khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia, đóng góp cho UpRace 2026 ẢNH: LÊ THANH

"Một trong những nét đẹp của UpRace 2026 là sự tham gia của nhiều thế hệ, từ học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, cán bộ, công nhân viên, doanh nhân đến các cô, chú hội viên cao tuổi. Những người không có điều kiện trực tiếp chạy bộ cũng lựa chọn hình thức đăng ký số km quy đổi thành tiền. UpRace 2026 ghi nhận 59 đội tham gia, gồm 58 đội trong nước và một đội tại Brisbane (Australia), với tổng cộng 11.753 vận động viên, tăng 1.953 người và 4 đội so với năm 2025. Các đội đã cùng nhau thực hiện 274.959 km, đóng góp vào hành trình gây quỹ hiện chương trình trao 8.000 suất học bổng trong năm học 2026 - 2027 cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, vùng biên giới và hải đảo có hoàn cảnh khó khăn", bà Trương Mỹ Hoa, cảm kích.

Các tập thể, cá nhân tham gia, đóng góp cho UpRace 2026 ẢNH: LÊ THANH

Sau 8 mùa giải chạy bộ vì cộng đồng, bà Trương Mỹ Hoa, cho biết: "UpRace đã thu hút hơn 1 triệu người tham gia, tích lũy 30 triệu km và đóng góp hơn 39 tỉ đồng cho các hoạt động xã hội.

Mặc dù UpRace 2026 khép lại, nhưng bà Trương Mỹ Hoa, khẳng định: "Hành trình yêu thương vẫn tiếp tục. Từ những bước chân hôm nay, những suất học bổng sẽ được trao đi, những ước mơ sẽ được chắp cánh, góp phần mở rộng con đường đến trường cho học sinh, sinh viên nơi núi rừng, biên cương và hải đảo của Tổ quốc".