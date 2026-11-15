UpRace 2026 chạm đến cột mốc hơn 1 triệu người tham gia

UpRace 2026 đã chạm những cột mốc ý nghĩa ảnh: BTC

UpRace 2026 mở rộng lan tỏa

Sau 23 ngày diễn ra sự kiện UpRace Flagship Event (10.10 - 01.11), dự án UpRace 2026 với thông điệp "Sải bước vì một Việt Nam vươn mình" đã chính thức khép lại, khi chạm đến cột mốc tổng cộng hơn 1 triệu người tham gia.

BTC ghi nhận gần 3 triệu km tích lũy và đã quyên góp hơn 3 tỉ đồng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam. Trong đó, hơn 1,1 tỉ đồng từ các đối tác và người chạy UpRace 2026, sẽ được đưa vào Quỹ vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo.

Khoản tiền này sẽ tiếp sức cho các chương trình hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh vùng biển đảo và con em cán bộ, chiến sĩ các lực lượng chấp pháp.

Cùng lúc, hơn 1,8 tỉ đồng sẽ đến với Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam (VASPD), tiếp tục hỗ trợ vốn và sinh kế cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, giúp họ có thể giảm bớt phụ thuộc, mặc cảm để chủ động xây dựng cuộc sống của riêng mình.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa -Trường Sa thân yêu” chia sẻ tại chương trình

ảnh: NVCC

Ngoài ra, hội cũng sẽ hỗ trợ các thiết bị số như máy tính, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị học tập trực tuyến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thể tiếp cận giáo dục số và dịch vụ công trực tuyến.

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các trường học, doanh nghiệp và tổ chức xã hội, cộng đồng địa phương trên cả nước, với gần 3.000 người tham gia UpRace Day 2026 tại VNG Campus (TP.HCM) ngày 01.11.

Sự kiện này có sự góp mặt của nhiều VĐV, người nổi tiếng và cộng đồng yêu chạy bộ, tạo nên điểm nhấn khép lại mùa giải 2026.

UpRace 2026 đã nhận hiệu ứng mạnh từ phong trào sinh viên ảnh: NVCC

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" chia sẻ: "Chúng tôi trân trọng cảm ơn UpRace đã lựa chọn Quỹ vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo là một trong những tổ chức xã hội đồng hành cùng mùa giải năm nay.

Đối với UpRace 2026, chúng tôi đánh giá cao những đổi mới trong cách thức và năng lực tổ chức, giúp tạo điều kiện để nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có thể cùng tham gia, đóng góp.

Mỗi bước chạy không chỉ mang lại giá trị cho bản thân người tham gia mà còn góp phần sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, mỗi người chạy đều là một người yêu Việt Nam. Tôi hy vọng UpRace sẽ tiếp tục phát triển, thu hút ngày càng nhiều người hưởng ứng và mang lại những giá trị thiết thực hơn cho đất nước Việt Nam".