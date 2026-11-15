Xác lập 2 kỷ lục tại giải Trang An Marathon 2026

Khép lại mùa giải thứ 6, Trang An Marathon 2026 tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối cộng đồng và quảng bá những giá trị văn hóa Việt Nam trên hành trình chinh phục cung đường thuộc vùng lõi Di sản kép Tràng An. Giải cũng xác lập 2 kỷ lục mới ở nội dung marathon nam và nữ.

Giải đấu thu hút lượng lớn VĐV tham gia Ảnh: BTC

BTC trao giải

Ngày 15.11, Trang An Marathon 2026 Powered by Phở Đệ Nhất diễn ra, quy tụ 11.000 VĐV tham gia các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Bước sang mùa giải thứ 6, sự kiện tiếp tục mang đến hành trình thể thao gắn với trải nghiệm di sản, mỗi bước chạy trở thành cơ hội để người tham gia vượt qua giới hạn bản thân, khám phá vẻ đẹp của Tràng An và lưu giữ những dấu ấn đáng nhớ tại Ninh Bình.

Giải chạy do Sở VH-TT tỉnh Ninh Bình chủ trì, VRace tổ chức, với sự đồng hành cùng các nhà tài trợ và đối tác. Thông qua sự kiện, tinh thần thể thao, niềm tự hào di sản và những giá trị văn hóa Việt Nam tiếp tục được lan tỏa đến cộng đồng chạy bộ.

Trên những cung đường thuộc vùng lõi Di sản kép Tràng An, các VĐV có cơ hội cảm nhận vẻ đẹp của cảnh quan di sản, hòa mình vào không gian văn hóa đặc trưng của Ninh Bình và lưu giữ những trải nghiệm đáng nhớ trên hành trình chinh phục giới hạn bản thân.

Kết quả, VĐV về nhất ở nội dung marathon nam là Phạm Đức Thọ với thành tích 2 giờ 34 phút 07, nhất cự ly 21 km nam là Kebede Nano Guta (1 giờ 10 phút 22 giây), nhất 10 km nam là Lại Duy Mạnh (36 phút 34) và nhất 5 km nam là Lê Văn Khánh Hưng với thành tích 16 phút 44.

Ở nội dung nữ, Doãn Thị Oanh nhất cự ly 42 km với thành tích 2 giờ 55 phút 31, nhất 21 km là Đoàn Thu Hằng (1 giờ 27 phút 01), nhất 10 km là Duyên Trần (40 phút 46) và nhất 5 km là Nguyễn Thị Diễm với thành tích 19 giây 17.

Đáng chú ý, giải đấu năm nay còn ghi nhận kỷ lục mới được thiết lập tại cự ly 42 km của Phạm Đức Thọ và Doãn Thị Oanh. Giải chạy không chỉ là sự ghi nhận dành cho những thành tích nổi bật, mỗi kết quả còn phản ánh hành trình rèn luyện bền bỉ và quyết tâm chinh phục giới hạn của từng VĐV.