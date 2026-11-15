Hơn 5.000 VĐV lan tỏa lối sống xanh ở giải YIC Phủ Lý Green Race 2026

Bước sang năm tổ chức thứ 4, YIC Phủ Lý Green Race tiếp tục khẳng định sức hút của một sự kiện thể thao cộng đồng. Giải diễn ra tại Phủ Lý, Hà Nam, Ninh Bình và được tổ chức hoàn toàn miễn phí, tạo cơ hội để đông đảo người dân, người lao động, các gia đình và những người yêu thích chạy bộ cùng tham gia. Qua mỗi mùa giải, sự kiện không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao tại địa phương mà còn từng bước trở thành điểm hẹn giao lưu, kết nối giữa doanh nghiệp và cộng đồng cư dân Phủ Lý.

Trước ngày thi đấu chính thức, Expo Day diễn ra ngày 14.11 tại sân vận động Phủ Lý đã tạo nên không khí sôi động với hoạt động check-in, nhận bib và racekit dành cho các VĐV. Bộ Racekit với áo chạy và túi mang dấu ấn riêng của giải, truyền tải tinh thần "Raise Green Up" ngay từ những bước chuẩn bị đầu tiên.

Các VĐV háo hức ở vạch xuất phát ẢNH: BTC

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm như tô tượng, giao lưu văn nghệ và đặc biệt là chương trình "Đổi nhựa lấy quà" tại gian hàng ESG đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham gia. Đáng chú ý, có VĐV mang tới hơn 1.000 chai nhựa đã qua sử dụng để đổi lấy những món quà thiết thực được sản xuất từ vật liệu tái chế. Không chỉ là hoạt động khởi động trước ngày chạy, Expo Day còn trở thành không gian để các VĐV, gia đình và cộng đồng địa phương cùng giao lưu, trải nghiệm và trực tiếp tham gia vào những hành động bảo vệ môi trường.

Trong ngày thi đấu 15.11, hàng nghìn runner đã cùng hội tụ tại Phủ Lý, tạo nên bầu không khí thể thao hào hứng trên các cung đường. Các cự ly 5 km, 10 km và Family Run mang đến những lựa chọn phù hợp với nhiều đối tượng, từ những người mới bắt đầu chạy bộ, các VĐV có kinh nghiệm đến những gia đình muốn cùng nhau trải nghiệm hoạt động thể chất.

Cả gia đình 3 thế hệ có ngày hoạt động ý nghĩa ẢNH: BTC

Các VĐV xuất sắc về đích ẢNH: BTC

Giám đốc đường chạy Song Junhee của giải chạy YIC Phủ Lý Green Race 2026 chia sẻ: "Năm nay là lần thứ 4 YIC Green Race được tổ chức. Mỗi năm số người tham gia lại càng đông hơn, và năm nay chúng tôi đã cùng hơn 5.000 người tạo nên một lễ hội thật trọn vẹn. Đặc biệt, chúng tôi rất vinh dự khi được tổ chức lễ hội này tại Ninh Bình nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Chúng tôi mong rằng Green Race sẽ không chỉ là một giải chạy, mà sẽ trở thành lễ hội tiêu biểu của Ninh Bình, nơi mọi người giao lưu văn hóa với người dân địa phương và cùng nhìn lại vấn đề môi trường một cách nghiêm túc".

Khép lại mùa giải 2026, YIC Phủ Lý Green Race không chỉ để lại dấu ấn với hơn 5.000 VĐV tham gia mà còn tiếp tục khẳng định ý nghĩa của một sự kiện thể thao cộng đồng được duy trì bằng tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội. Từ những bước chạy trên đường phố Phủ Lý đến những hành động xanh trong cuộc sống thường ngày, thông điệp "Raise Green Up" sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng một cộng đồng năng động, khỏe mạnh, gắn kết và hướng tới tương lai xanh, bền vững hơn.