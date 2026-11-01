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    Giải chạy FV RUN 2026: 1 tỉ đồng tiếp sức cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn

    Hoàng Quỳnh
    Hoàng Quỳnh
    Ngay ở lần đầu tổ chức, giải chạy FV RUN 2026 với thông điệp 'Run with Heart - Run for Hope' (Chạy bằng trái tim - Chạy vì hy vọng) đã có hành động thiết thực khi trao 1 tỉ đồng tiếp sức cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

    Giải chạy ý nghĩa FV RUN 2026

    Giải chạy FV RUN 2026 do Bệnh viện FV cùng Quỹ từ thiện Nâng bước tuổi thơ và Nexus Sport Events phối hợp tổ chức, diễn ra hôm nay tại Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) thu hút 3.300 VĐV tham gia.

    Giải chạy FV RUN 2026: 1 tỉ đồng tiếp sức cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 1.

    Bác sĩ Jean Marcel Guillon, Tổng giám đốc Bệnh viện FV (trái) trao 1 tỉ đồng đến Quỹ từ thiện Nâng bước tuổi thơ

    ẢNH: BTC

    Giải chạy với mục đích kết nối thể thao và thiện nguyện thật sự có ý nghĩa với cộng đồng khi Bệnh viện FV trao tặng 1 tỉ đồng, tương ứng với 100% doanh thu bán vé đến Quỹ từ thiện Nâng bước tuổi thơ nhằm hỗ trợ chi phí phẫu thuật và điều trị cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

    Bên cạnh các VĐV trong nước, giải còn chào đón gần 200 VĐV quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh, Nhật Bản, Đài Loan góp phần tạo nên một ngày hội thể thao đa sắc màu. Bác sĩ Jean Marcel Guillon, Tổng giám đốc Bệnh viện FV chia sẻ: "Tôi cũng tranh tài cự ly bán marathon tại FV Run với mong muốn khích lệ thêm nhiều người cùng tham gia, tận hưởng niềm vui vận động và lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng”.

    Giải chạy FV RUN 2026: 1 tỉ đồng tiếp sức cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 2.

    Giải chạy FV RUN 2026 lần đầu tổ chức tạo sức hút với hơn 3.000 VĐV tham gia

    ẢNH: BTC

    Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Giám đốc Tiếp thị và Phát triển kinh doanh Bệnh viện FV đồng thời là Chủ tịch Quỹ từ thiện Nâng bước tuổi thơ, chia sẻ: “Trong hành trình gần 20 năm, điều ý nghĩa nhất đối với Quỹ từ thiện Nâng bước tuổi thơ là được chứng kiến nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp cận điều trị, từng bước cải thiện sức khỏe và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi tin rằng mỗi sự chung tay, dù lớn hay nhỏ, đều có thể góp phần thay đổi cuộc đời một em nhỏ. Với FV RUN, chúng tôi hy vọng tinh thần sẻ chia sẻ tiếp tục được lan tỏa, để ngày càng có nhiều trẻ em được tiếp sức trên hành trình tìm lại sức khỏe và tuổi thơ trọn vẹn”.

    Giải chạy FV RUN 2026 có 4 cự ly gồm 3 km (Family Run), 5 km, 10 km và Half Marathon (21 km). Trong đó, Family Run có 250 VĐV tranh tài, được tổ chức theo hình thức tiếp sức dành cho đội 3 thành viên, với ít nhất một trẻ em từ 6-14 tuổi. Mỗi thành viên chạy một chặng 1 km, tạo cơ hội để các gia đình cùng vận động và chia sẻ niềm vui về đích. Nội dung 5 km có 1.201 VĐV, 10 km thu hút 1.187 VĐV và Half Marathon có 662 VĐV.




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