Huỳnh Anh Khôi nhất cự ly 21 km nam giải Gemadept Run với 4.500 người tham dự

Sáng sớm 25.10 tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (TP.HCM), Tập đoàn Gemadept khai mạc giải Gemadept Run 2026 với sự có mặt của hơn 4.500 vận động viên tranh tài ở các cự ly 5 km, 10 km và 21 km.

Các vận động viên tham gia chạy ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình từ các doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực dịch vụ và sản xuất, xuất nhập khẩu, cảng biển, vận chuyển - phân phối hàng hóa, tài chính, các tổ chức truyền thông,… và vận động viên tự do đam mê chạy bộ.

Có hơn 4.500 vận động viên tranh tài tại giải Gemadept Run 2026 ẢNH: BTC

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Công Khanh – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Gemadept cho biết: "Chúng tôi luôn đặt trách nhiệm với cộng đồng và xã hội song hành cùng mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp. Gemadept Run vì vậy không chỉ là một hoạt động thể thao thường niên, mà còn là cách tập đoàn kết nối cán bộ nhân viên, khách hàng, đối tác và cộng đồng cùng tạo nên những thay đổi tích cực. Từ điểm trường Huổi Hốc đến điểm trường Thẳm Pao, Gemadept tin rằng mỗi bước chạy hôm nay sẽ mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho các em nhỏ học trò khó khăn nơi vùng xa".

Xây dựng điểm Trường Thẳm Pao từ đóng góp của Gemadept Run 2026 với kinh phí 768 triệu đồng

Qua mỗi mùa giải những bước chạy tại Gemadept Run không chỉ dừng lại ở vạch đích mà tiếp tục được nối dài bằng những hoạt động thiết thực cho cộng đồng.

Từ nguồn quỹ Gemadept Run 2025, điểm Trường Huổi Hốc – Bảo Nam 1 (Nghệ An) đã được xây dựng hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng vào tháng 8.2026. Công trình ý nghĩa đã cải thiện đáng kể điều kiện học tập cho các em nhỏ vùng cao. Tiếp nối hành trình nhân ái đó, Gemadept Run 2026 mang thông điệp "Mỗi bước chạy – một tương lai", hướng nguồn lực đóng góp tới điểm Trường Thẳm Pao (tỉnh Điện Biên) – vùng biên giới miền núi phía tây bắc của Tổ quốc.

Vận động viên Huỳnh Anh Khôi xuất sắc giành chiến thắng nhất cự ly 21 km nam

ẢNH: BTC

Về nhất cự ly 21 km nữ, Đoàn Thu Hằng ghi dấu phong độ ấn tượng

ẢNH: BTC

Qua quá trình kết nối, tìm hiểu và khảo sát cùng chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt của HTV, Gemadept quyết định lựa chọn Thẳm Pao với mong muốn những đóng góp từ cộng đồng Gemadept Run có thể tạo nên những thay đổi thiết thực và lâu dài trong công cuộc trồng người. Một điểm trường mới không chỉ giúp cải thiện điều kiện cơ sở vật chất trước mắt mà còn tạo thêm điều kiện để các em được học tập, vui chơi trong môi trường tốt hơn và có thêm cơ hội trên bước đường tương lai.

Từ nguồn lực gây dựng trong mùa giải năm nay, Gemadept dự kiến xây dựng mới 2 phòng học, 1 nhà bếp và 1 nhà vệ sinh, với tổng kinh phí khoảng 768 triệu đồng. Công trình hoàn thành sẽ mang đến môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, ấm áp hơn, tiếp thêm cơ hội cho các em nhỏ vùng cao khó khăn trên con đường phát triển tri thức.