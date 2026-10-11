Gần 2.000 người tham gia giải chạy phụ nữ vì môi trường không khói thuốc

Giải chạy do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức sáng nay 11.10.

Với gần 2.000 người đăng ký tham gia chạy cự ly gần 3 km (1 vòng hồ Bảy Mẫu), giải chạy hướng tới thông điệp "Không khói thuốc - Không gian sống lành mạnh - Tương lai khỏe mạnh".

Đồng hành cùng chương trình có nhiều nghệ sĩ, người đẹp, ca sĩ, MC được công chúng yêu mến như NSƯT Thanh Tâm, NSƯT Quách Thu Phương, hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh Vũ Hương Giang, hoa khôi Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng, diễn viên Thanh Hương, hoa hậu Phạm Thị Ngọc Thanh, hoa hậu doanh nhân Phạm Bích Thủy...

Giải chạy thu hút gần 2.000 người tham gia ẢNH: BTC

Theo ban tổ chức, giải chạy như một ngày hội thể thao, văn hóa dành cho cộng đồng, đề cao tinh thần gắn kết, rèn luyện sức khỏe và sự đồng hành của các thành viên trong gia đình.

Theo Quỹ phòng bệnh (Bộ Y tế), khói thuốc gây nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Hút thuốc thụ động có thể làm tăng nguy cơ mắc khoảng 25 nhóm bệnh, trong đó có ung thư, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và các vấn đề về sức khỏe sinh sản.

Hoa khôi Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng hào hứng tham gia giải chạy ẢNH: BTC

Còn theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 50% trẻ em trên thế giới thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc; phơi nhiễm khói thuốc làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp, hen suyễn, viêm tai giữa và có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, cho rằng chăm sóc sức khỏe phụ nữ không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mỗi người mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và tương lai của các thế hệ. Cùng với rèn luyện thể chất, bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước tác hại của khói thuốc cần trở thành hành động tự giác của mỗi người. Không hút thuốc trong nhà, nơi làm việc và không gian chung; tôn trọng sức khỏe của người xung quanh; chủ động giữ gìn môi trường sống sạch đẹp là những việc thiết thực có thể thực hiện ngay.

"Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đề nghị các cấp hội tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ và gia đình tích cực rèn luyện sức khỏe, gắn hoạt động thể dục, thể thao với tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng gia đình và cộng đồng không khói thuốc", bà Minh Hương đề nghị.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho VĐV đoạt giải ẢNH: BTC

Thông qua giải chạy, ban tổ chức chia sẻ mong muốn lan tỏa lối sống năng động, nâng cao ý thức phòng, chống tác hại của thuốc lá và cùng cộng đồng xây dựng môi trường sống trong lành, an toàn cho phụ nữ, trẻ em và mỗi gia đình, hướng tới một tương lai khỏe mạnh và phát triển bền vững.

Giải thưởng của chương trình gồm các hạng mục nhất, nhì, ba dành cho nam và nữ, cùng giải tập thể dành cho đội có VĐV tham gia nhiều nhất, với nhiều phần quà hấp dẫn như điều hòa, tivi, đồng hồ đeo tay, voucher tắm Osen…